Le misure che servono
24 ago 2025
ANDREA SETTEFONTI
La festa per la fine dell’estate. Tra arte, balli e spettacoli

Tre giorni per festeggiare la fine dell’estate. Da giovedì la contrada del Cavallo di San Casciano organizza quello che è diventato un appuntamento consueto: la festa della birra. Il neocapocontrada Marco Niccolini e i contradaioli hanno organizzato l’evento nel piazzale dell’area ex Stianti, a San Casciano, 12esima edizione della Horse Beer Fest che proporrà eventi, spettacoli musicali, intrattenimenti e giochi. "Quest’anno – commenta Marco Niccolini – abbiamo voluto puntare sulla qualità artistica e la capacità di coinvolgimento degli spettacoli, eventi di rilievo nazionale".

Tra gli appuntamenti il concerto della formazione Jova Band, in programma giovedì 28 agosto alle 21.30, preceduto dall’apericena delle 19, e l’attesissimo show messo in scena e interpretato dai performer di Circo Nero Italia, ballerini, attori, mangiafuoco e artisti di vario genere che si esibiranno sabato 30 agosto alle 22.30. La festa della Contrada del Cavallo non rinuncia al ballo e per venerdì 29 agosto propone una serata travolgente, animata dal dj set Jack O Mino. L’iniziativa propone anche l’organizzazione di giochi per grandi e piccini e beerpong. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di San Casciano e il contributo di Chiantibanca. Info: Facebook e Instagram Contrada del Cavallo.

