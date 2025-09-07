Incidente in viale Etruria: 3 auto coinvolte, una si ribalta. Chiusa la strada in direzione Firenze

Firenze, 7 settembre 2025 – Incidente in viale Etruria, alle porte di Firenze. Tre le auto coinvolte una delle quali ha finito la sua corsa ribaltandosi. Lo scontro è avvenuto all’incrocio del viale con via Sinalunga poco dopo le 13 di oggi, 7 settembre, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, distaccamento di Fi-ovest. Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118. Non risultano feriti, gli occupanti delle vetture infatti erano già fuori all’arrivo dei pompieri. Per effettuare la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti è stato necessario chiudere la strada in direzione Firenze. La chiusura ha generato lunghe code.