Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Paracadutista mortoGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioMeteo previsioniIncidente Marradi
Acquista il giornale
CronacaIncidente in viale Etruria: 3 auto coinvolte, una si ribalta. Chiusa la strada in direzione Firenze
7 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Incidente in viale Etruria: 3 auto coinvolte, una si ribalta. Chiusa la strada in direzione Firenze

Incidente in viale Etruria: 3 auto coinvolte, una si ribalta. Chiusa la strada in direzione Firenze

Sul posto i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. Non ci sarebbero persone ferite in modo grave ma l’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico stradale

Incidente in viale Etruria, 3 auto coinvolte. SUl posto i vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Incidente in viale Etruria, 3 auto coinvolte. SUl posto i vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Per approfondire:

Firenze, 7 settembre 2025 – Incidente in viale Etruria, alle porte di Firenze. Tre le auto coinvolte una delle quali ha finito la sua corsa ribaltandosi. Lo scontro è avvenuto all’incrocio del viale con via Sinalunga poco dopo le 13 di oggi, 7 settembre, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, distaccamento di Fi-ovest. Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118. Non risultano feriti, gli occupanti delle vetture infatti erano già fuori all’arrivo dei pompieri. Per effettuare la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti è stato necessario chiudere la strada in direzione Firenze. La chiusura ha generato lunghe code.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata