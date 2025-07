Il tripudio di note. La grande classica al Medici Riccardi

Un tripudio di note risuona attraverso i capitelli del Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi. Partono dal clarinetto di Gregorio del Vecchio e si inoltrano tra gli angoli a tutto sesto che circondano lo spazio. Un appuntamento, anzi due, che l’Orchestra Toscana Classica porta in scena domani e venerdì dalle 21 in via de’ Ginori. A dirigerla sarà Biagio Ilacqua e in cartellone ci sono alcune delle composizioni più interessanti di Donizetti e Rossini, in cui protagonista è proprio lo strumento a fiato più intrigante, mentre a concludere le serate sarà una sinfonia di Haydn.

Ed è interessante anche la storia che sta dietro a ‘Variazioni per clarinetto e orchestra’ di Gioachino Rossini, perché fu composta dal Maestro all’età di 17 anni come ultimo saggio da studente. Una grande prova che gli permise, infatti, di viaggiare verso palcoscenici più importanti e prestigiosi. Non molto più grande, d’altronde, era Gaetano Donizetti quando scrisse il ‘Concertino per clarinetto e archi’. Due composizioni, queste, che rappresentano pagine fondamentali della letteratura clarinettistica e che calzano a pennello per esaltare le doti del giovane solista Gregorio Del Vecchio, diretto da Biagio Ilacqua, anche lui giovanissimo, che troveremo sul podio per dirigere anche la Sinfonia n. 45 in fa diesis minore, composta a 40 anni da Franz Joseph Haydn e che viene chiamata ‘Sinfonia degli addii’ perché, la prima volta che fu messa in scena, i musicisti a turno smisero di suonare e abbandonarono la sala, in una forma di richiesta cortese al principe Nikolaus Esterházy, loro mecenate.

I biglietti per i due concerti (al costo di 20 euro) si possono acquistare su www.ticketone.it, oppure nei punti vendita Box Office Toscana. Per informazioni è possibile contattare, anche WhatsApp, il numero 333 7883225.

Lorenzo Ottanelli