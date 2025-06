Violino e pianoforte come un incanto

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, la rassegna "Mulino d’Arte" prosegue con una serata dedicata alla grande musica da camera. L’appuntamento è per le 21 di domani al Mulino del Ronzone, uno spazio immerso nel verde alle porte di Vinci. Il concerto, dal titolo "Note in Duo | Violino e Pianoforte", vede protagonisti Letizia Gullino e Luca Troncarelli, due giovanissimi interpreti di straordinario talento (si sono già esibiti in sedi prestigiose come i Musei Vaticani e il Museo del Teatro alla Scala di Milano) che proporranno un raffinato programma con musiche di Mozart e Respighi.

La serata si svolgerà tra luci soffuse e suoni della natura, per un’esperienza d’ascolto intima e avvolgente. Il Mulino del Ronzone infatti, situato su antichi terreni appartenuti alla famiglia di Leonardo da Vinci, è oggi un centro culturale e musicale immerso nel verde dove ogni evento organizzato è pensato come un’esperienza da vivere nel segno dell’ascolto profondo. Il concerto di domani è realizzato in collaborazione con "MusicArte – Ass. G. Rospigliosi" e "Frantic since 1990 – Arte tessile artigianale di Roma". L’ingresso è libero con offerta; consigliata la prenotazione ai numeri 333 772 9917 e 389 925 8066 (anche via WhatsApp).