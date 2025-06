Malore mentre lavora sul tetto. Operaio muore all’improvviso a 62 anni nel cantiere edile

Un malore, probabilmente un arresto cardiaco, lo ha colto all’improvviso ieri mattina mentre stava lavorando in un cantiere edile allestito in via Battisti. Ma dovrà essere l’esame autoptico a confermare o a indicare le cause alla base della dipartita dell’uomo di 62 anni che ha perso la vita sul ponteggio sul quale era impegnato a effettuare alcuni lavori di ristrutturazione.

Giovanni Cutrona lavorava infatti come operaio edile e viveva a Castelfiorentino. L’episodio si è verificato intorno alle 7.30 di ieri, quando l’uomo si è accasciato sul ponteggio.

Sul posto sono giunti nel giro di pochissimi minuti sia i volontari della Misericordia di Certaldo che i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino. I pompieri, in particolare, hanno raggiunto l’uomo sulla parte più alta del ponteggio posizionato sulla facciata dell’edificio a due piani oggetto di cantiere, arrampicandosi sino alla sommità dell’impalcatura. E hanno così fornito assistenza al personale sanitario volontario, alternandosi alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Nonostante l’impegno e le manovre eseguite sino all’ultimo però, per l’operaio non c’è stato nulla da fare: al medico non è rimasto altro che constatarne la morte.

A seguito dell’accaduto, in via Battisti sono giunti sia gli ispettori del PISLL-Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che i carabinieri. Stando a quanto trapela, la persona in questione risultava essere in un buon stato di salute. Sarà l’autopsia a dover svelare la causa del decesso, con l’ipotesi primaria rappresentata da un infarto. Per una tragedia che ha toccato la sensibilità della cittadinanza.

"Esprimo, a nome mio personale e dell’intera comunità certaldese, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’operaio deceduto questa mattina in un cantiere di via Cesare Battisti – il messaggio del sindaco Giovanni Campatelli, il quale ha ringraziato i soccorritori, i vigili del fuoco e tutti coloro che sono intervenuti per tentare di evitare il peggio e per indagare – una notizia che ci colpisce e ci addolora profondamente. In questi momenti di grande dolore, il primo pensiero va alla famiglia, alla quale giungano la nostra vicinanza e le più sincere condoglianze".