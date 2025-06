Note raffinate alla villa medicea. Suona l’Orchestra della Toscana

Un concerto sotto le stelle alla villa medicea di Poggio a Caiano. Note raffinate si intrecciano alla bellezza, all’arte. Sabato 21 giugno alle 21,30 fa tappa a Poggio la nona edizione di "Ville e giardini incantati" la rassegna estiva dell’Orchestra della Toscana che propone 14 concerti nelle ville medicee toscane sino al 16 luglio. Direttore d’orchestra sarà Aram Khacheh e violoncello Klara Wincor. Verranno eseguite musiche di Giovanni Sollima/Hide in orchestra (versione per orchestra da camera), Franz Joseph Haydn (concerto n. 1 per violoncello e orchestra) e Ludwig van Beethoven (sinfonia n. 1 op. 21). Il concerto durerà 60 minuti.

Il biglietto intero costa 15 euro, ridotto soci Unicoop Firenze 12 euro più commissioni a seconda del canale di acquisto. I biglietti si possono acquistare al teatro Verdi a Firenze (tel. 055.212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone; online su Ticketone.it e sul luogo prima del concerto (solo se non esauriti in prevendita). Per informazioni: 055.0681726.

Prima del concerto è possibile effettuare una visita gratuita alla villa (alle ore 20) su prenotazione, a cura del personale Ministero della Cultura in servizio. Nella villa, lo ricordiamo, è esposta per la prima volta in sala del Fregio la Visitazione del Pontormo.

L’altra opera del Pontormo presente è la lunetta affrescata di Vertumno e Pomona. La villa, con i suoi appartamenti, il teatrino di corte, la limonaia e il Museo della Natura Morta, è una delle ville medicee più visitate dai turisti.

La durata della visita sarà 30/40 minuti circa e i posti sono 45. Ritrovo al cancello di ingresso e partenza della visita entro le 20,15.

È necessaria la prenotazione al numero 055.877012 (dalle 8,30 alle 16,30). In occasione del concerto ci sarà la possibilità di partecipare ad una cena-buffet a pagamento (16 euro), solo su prenotazione, a partire dalle 19,30. Prenotazione ai contatti cell. 349.4747509 oppure scrivere a [email protected].

M. Serena Quercioli