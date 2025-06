Viaggio musicale attraverso secoli e stili

CERRETO GUIDINuovo appuntamento alla Villa Medicea di Cerreto Guidi con l’Orchestra della Toscana e i concerti della rassegna "Ville e giardini incantati". Domani alle 21.30 sul palco il direttore Aram Khacheh (nella foto) guiderà l’orchestra in un viaggio musicale che attraversa secoli e stili, tra sperimentazione, virtuosismo e rivoluzione. Si parte con l’opera di Giovanni Sollima, compositore e violoncellista tra i più originali di oggi, che gioca sulla fusione dei timbri orchestrali, creando un flusso sonoro in cui il solista - Klara Wincor al violoncello - si nasconde e riemerge tra le voci dell’ensemble. Poi il Concerto numero uno per violoncello di Haydn, a lungo perduto e riscoperto solo nel 1961, mette in luce l’eleganza, la leggerezza e l’ironia tipiche del compositore austriaco, valorizzate dall’interpretazione della giovane solista. A chiudere la Sinfonia numero uno di Beethoven, il primo passo di un percorso che avrebbe rivoluzionato il genere sinfonico. Sebbene ancora legata al mondo di Haydn e Mozart, questa pagina mostra già lo slancio, la forza e la personalità del giovane Beethoven, con sorprendenti colpi d’ingegno. Alle 19 è possibile effettuare su prenotazione (ai numeri 0571 55707 o 331 6335379) una visita gratuita della Villa e dalle 19.30, sempre tramite prenotazione (telefono 349 4747509 o mail a [email protected]), partecipare al buffet (costo 16 euro).