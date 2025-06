Arezzo, 12 giugno 2025 – Un viaggio nella storia della musica con la rassegna concertistica di Proxima Music . La conclusione dell'anno didattico della scuola aretina è scandita, come consuetudine, da un ricco calendario di iniziative in programma tra sabato 14 giugno e mercoledì 18 giugno dove i protagonisti saranno gli allievi dei diversi corsi di canto e di strumento che vivranno le emozioni di esibirsi di fronte a un pubblico. La rassegna, dal titolo “Proxima Live”, sarà sviluppata tra ben cinque concerti in cui sarà possibile vivere un percorso tra epoche e stili diversi, spaziando dagli omaggi ai grandi compositori classici dei secoli scorsi fino ai brani maggiormente contemporanei di generi jazz, rock, pop e blues. Queste serate giungono al termine di un anno da record per Proxima Music che, da settembre a maggio, ha registrato oltre centosessanta allievi di ogni età che sono stati guidati in un percorso di crescita artistica e personale, consolidando così il proprio ruolo di riferimento per la formazione musicale nella città di Arezzo.

Il programma di concerti, a ingresso gratuito, sarà aperto alle 21.00 di sabato 14 giugno e domenica 15 giugno, con i saggi del dipartimento di musica moderna a Spazio Seme. Le due serate, condotte dal maestro Giacomo Salvietti, proporranno un repertorio variegato con strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione ed elettrici, con esibizioni individuali e d'insieme con i gruppi costituiti con il progetto Proxima Band Lab che ha permesso a cantanti e musicisti di ricevere una formazione comune e di suonare in una dimensione collettiva. L'appuntamento dedicato al dipartimento di musica classica sarà invece alle 17.00 di domenica 15 giugno, sempre a Spazio Seme, con un concerto degli allievi dei corsi di canto, pianoforte, archi e fiati impegnati nell'esecuzione di brani che attraversano i grandi capolavori della tradizione classica, offrendo al pubblico un'occasione unica per apprezzare la qualità e la preparazione raggiunte durante l'anno. A chiudere la rassegna sarà un doppio saggio fissato per le 18.00 di martedì 17 giugno e mercoledì 18 giugno direttamente nella sede di Proxima Music in via Severi dedicato soprattutto ai bambini e alle bambine alle prime note. «Le cinque serate - commenta la docente Marilena Fracassi, - impegneranno circa centosessanta allievi di diverse età che, facendo affidamento sulle professionalità di un gruppo con ventitré docenti, hanno frequentato i corsi di Proxima Music e hanno coltivato la loro passione per la musica. La rassegna sarà una tappa importante per mostrare quanto appreso in un anno di lezioni e per sensibilizzare la cittadinanza verso la ricchezza e la varietà dell'insegnamento musicale, con un momento di ritorno tra maestri, allievi e famiglie prima della pausa estiva».