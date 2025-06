Arezzo, 12 giugno 2025 – Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica / live con orchestra” a chiudere quest’anno Cortonantiquaria, la 63esima edizione della più antica fiera d’Italia, in programma dal 23 agosto al 7 settembre, con le sue meraviglie d’arte nel cuore antico di Cortona.

La sera del 6 settembre, tutti in piazza per vivere la raffinatezza e la grinta dell’interprete femminile per eccellenza della canzone d’autore italiana e festeggiare l’intramontabile fascino della rassegna d’arte cortonese.

E’ ufficiale: tra gli attesi eventi di piazza che accompagneranno la 63esima edizione di CortonAntiquaria, in programma quest’anno dal 23 agosto al 7 settembre, i riflettori saranno tutti puntati sulla raffinata e incredibile Fiorella Mannoia, che il 6 settembre terrà il suo concerto “Fiorella Sinfonica / lieve con orchestra” proprio a Cortona in Piazza Signorelli.

Un grande successo per la città aretina essere riusciti a inserire la nuova data nel tour estivo della Mannoia, che da luglio sarà in alcune delle più belle arene all’aperto d’Italia.

I biglietti per il concerto di Cortona saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi su TicketOne (https://www.ticketone.it/event/fiorella-sinfonica-live-con-orchestra-piazza-signorelli-20347385/) e presso gli uffici di Cortona Sviluppo ( orari 9-13 / 15-17. Biglietti a 65 e 55 euro + diritti di prevendita se acquistati su TicketOne )

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancheranno anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

L’interprete femminile per eccellenza della canzone d’autore italiana, che mette d’accordo pubblici di diverse generazioni con la sua raffinatezza, potenza espressiva e l’impegno sociale, è la perfetta scelta per concludere le due settimane della fiera antiquaria più antica e intramontabile d’Italia, che punta la sua forza sulla qualità e il pregio delle proposte dei selezionatissimi espositori, su una location storica di assoluto fascino come il Centro Convegni nell’ex convento di Sant'Agostino e sull’inevitabile coinvolgimento dell’intero borgo toscano.

Una manifestazione che fa dialogare con raffinatezza arte, storia e preziosi manufatti di epoche e provenienze diverse, nel cuore antico della città, consentendo agli appassionati, ai turisti e agli specialisti di immergersi tra oggetti incredibili, in un tutt’uno con l’atmosfera di Cortona, etrusca d’origini ma medievale nell’aspetto, che ha inscritto nel suo DNA la passione e la cura per l’arte, il sapere e la bellezza.

Proprio per questo CortonAntiquaria quest’anno avrà anche un richiamo specifico, negli allestimenti, nelle atmosfere e nelle scelte di alcuni oggetti proposti, al suggestivo contesto culturale e storico - la Cortona medievale tra XIII e XV secolo - rievocato dalla mostra allestita al MAEC di Cortona e diffusa anche in città “Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica” (dal 28 giugno al 5 ottobre). L’esposizione riunisce per la prima volta i quattro laudari cortonesi conservati in varie biblioteche in Italia, a partire dall’eccezionale Laudario di Cortona (il codice 91) la più antica raccolta esistente di canti in lingua italiana, proveniente dal Convento di San Francesco e dal 1866 custodita nella Bibiloteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona: un vero unicum che riporta alle radici della nostra tradizione musicale e letteraria.

Promossa dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo con la direzione artistica di Furio Velona Cortonantiquaria si avvale della collaborazione di Furio Velona Antichità.

Anche quest’anno saranno una ventina gli espositori presenti, quanti ne consente lo spazio espositivo, che rende unica in Italia questa fiera, selezionati per rappresentare i settori merceologici dell’antiquariato più interessanti e ricercati, in cui il pezzo di grande pregio e valore potrà dialogare con oggetti meno impegnativi ma peculiari e unici per rarità, raffinatezza e per le storie di cui sono custodi.

«Annunciamo la nuova edizione di Cortonantiquaria quest’anno con l’evento di punta che caratterizzerà le due settimane dedicate all’arte - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - Il concerto di Fiorella Mannoia in piazza Signorelli sarà un’occasione dedicata a tutti gli amanti della grande musica italiana. Un evento che concluderà la più antica e prestigiosa mostra dedicata all’antiquariato che la nostra città è orgogliosa di continuare a valorizzare»

«Anche per il 2025 siamo pronti a mettere in campo tutte le energie per la bella riuscita della mostra e di tutti gli appuntamenti che si susseguiranno - dichiara Fabio Procacci, amministratore unico di Cortona Sviluppo - Dal 23 agosto prenderà il via la 63^ edizione al centro convegni Sant’Agostino con un programma di eventi che culminerà con il concerto di Fiorella Mannoia»

«Ritengo fondamentale riuscire a coniugare il mondo dell’antiquariato con il mondo dell’arte in generale - dichiara l’Assessore alla Cultura Francesco Attesti - Anche quest’anno Cortona riesce a dare un contributo importante in questo senso con una grande qualità a livello di mostra e con degli eventi collaterali di primissimo piano».