Il 13 e 14 giugno a Montevarchi giochi da tavolo e Arcade

Arezzo, 12 giugno 2025 – La Coop.Fi di Montevarchi (in via A. Burzagli 24/26) il 13 e 14 giugno i centri commerciali Coop.fi si trasformano in veri portali della creatività e del fantasy, in stile Lucca Comics & Games, con laboratori gratuiti, adatti a tutta la famiglia, e tanti momenti di divertimento, con il programma di incontri e attività “Fantasy, Design, Academy”.

Grazie alla rinnovata collaborazione tra Lucca Comics & Games e Unicoop Firenze, lanciata in occasione dell'edizione 2024 della manifestazione, che ha permesso di realizzare occasioni culturali, come la mostra-omaggio dedicato al maestro della satira, “Sergio Staino – L'arte di vivere tra satira e impegno” (al castello dell'Acciaiolo di Scandicci), proseguono gli eventi nei centri Coop.Fi.

Venerdì 13 e sabato 14 giugno, alla Coop.FI di Montevarchi, con ingresso gratuito, protagonisti saranno i giochi di tavolo ei classici Arcade. Si potrà provare tanti giochi gratuitamente e divertirsi in famiglia e con gli amici. A disposizione tavoli a cui ci si può sedere liberamente per provare giochi da tavolo, di ruolo (es. Dungeons & Dragons) e di carte collezionabili (es. One Piece e Dragoon Ball), e si può anche scegliere di cimentarsi in giochi che non si conoscono con l'aiuto dei ludo-educatori di Lucca Comics & Games per farsi spiegare le regole dei giochi ed essere guidati nel gioco, per ore di gioco, socializzazione e divertimento.

Sarà anche allestito un angolo “sala giochi” in stile anni 90', con i videogiochi più iconici dell'epoca come Pac-Man, Super Mario Bros, Street Fighter e tanti titoli da Game Boy o Nintendo. Giocare sia ai giochi da tavolo che ai cabinati sarà gratuito.

Gli eventi si susseguiranno in 15 centri commerciali Unicoop Firenze nei mesi di maggio, giugno settembre dando il via da un vero tour di attività dal 10- 19, nei fine settimana: i prossimi appuntamenti saranno a Ponte a Greve, Borgo San Lorenzo (Mugello), Pontassieve, Gavinana, Agliana e Lucca.

Il programma completo è sull'informatore dei soci Unicoop Firenze, ma anche sui canali social di Lucca Comics & Games.

I prossimi appuntamenti saranno:

● 14 giugno a Figline Valdarno,

● 20 e 21 giugno a Ponte a Greve,

● 21 giugno a Borgo San Lorenzo (Mugello),

● 28 giungo a Pontassieve….