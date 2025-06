Mengo 2025, partito il conto alla rovescia

Arezzo, 12 giugno 2025 – Manca sempre meno a MEN/GO MUSIC FEST, il festival che da 21 anni anima l’estate ad Arezzo ed è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in tutta Italia e che andrà in scena quest’anno a Parco il Prato dall’8 al 13 luglio. Viene presentato oggi il cast completo con oltre 50 artisti tra live e dj set, con una proposta artistica sempre eclettica, contemporanea e di qualità.

Un’edizione speciale, che prenderà il via con un omaggio corale a Paolo Benvegnù, artista profondamente legato alla città di Arezzo, con la partecipazione di colleghi, amici e compagni di palco. Da Ermal Meta a Irene Grandi, passando per Dente, Giovanni Truppi, Amanda Sandrelli, Piero Pelù, Tosca e tantissimi altri, quella dell’8 luglio sarà una serata a ingresso libero con donazione destinata alla famiglia Benvegnù, realizzata in collaborazione con Officine della Cultura e Woodworm.

Nei giorni successivi si alterneranno alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana e internazionale: Giorgio Poi, Joan Thiele, Lucio Corsi, Samuel, Fast Animals and Slow Kids, Adi Oasis, Fitness Forever, Boss Doms, Afterhours – con il tour del ventennale di “Ballate per piccole iene”, Pupo - che nella sua città festeggerà i 50 anni di carriera e darà il via al suo tour mondiale - e tantissime realtà tra le più interessanti della scena attuale.

MEN/GO MUSIC FEST si conferma così un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dei festival estivi italiani, capace di intrecciare musica, territorio, comunità e visione.

Di seguito il programma completo:

Martedì 8 luglio, ore 18

SFIORIAMOCI – Una serata per Paolo Benvegnù

(in collaborazione con Officine della Cultura e Woodworm)

ingresso libero con donazione per famiglia Paolo Benvegnù

i Benvegnù, Alessandro Fiori, Amanda Sandrelli, Andrea Franchi, Andrea Satta, Beatrice Antolini, Ex Scisma (Gallo, Manfroi, Mazo, Poli, Tagliola, Ferrario), Dente, Enea Ferrali, Ermal Meta, Gattotoro, Giorgio Maria Condemi, Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, Irene Grandi, Lamante, Marc Huygens (Venus), Marco Olivotto, Marina Rei, Piero Pelù, Tosca, The Zen Circus djset e con, in apertura, dalle 18: Gabriele Berioli, Gianni Bruschi & Santiago Fernandez, Noi Nati male, OH! EH?, Sexile. Mercoledì 9 luglio, ore 18

ingresso gratuito

Medivh Mercedes Lorenzo YASMINA OSAKA FLU GIORGIO POI Unexpected JOAN THIELE Giovedì 10 luglio, ore 18

ingresso gratuito

Lenz Gattotoro MAZZARIELLO BELIZE Unexpected LUCIO CORSI SAMUEL djset

Venerdì 11 luglio, ore 18

ingresso gratuito

IL MAGO DEL GELATO FITNESS FOREVER ADI OASIS MEFISTO BRASS DOV'è LIANA BOSS DOMS djset Sabato 12 luglio, ore 18

biglietti disponibili DSRT KOSMO (carne fresca) ELEPHANT BRAIN Unexpected FAST ANIMALS AND SLOW KIDS AFTERHOURS KLANG club djset RALF djset Domenica 13 luglio, ore 18

ingresso gratuito

Sudsudden Corso Italia TOMMiBOY djset PUPO TRASH party MEN/GO CULT 9-10-11-12 Luglio 2025 SUGAR, Corso Italia (programma to be announced)

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il patrocinio, contributo e collaborazione organizzativa dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, patrocinio e contributo di Regione Toscana, patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, collaborazione e il sostegno di Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d'Arezzo. Main Sponsor dell’evento sono Estra, Unoaerre, Honda / GP Motors, Heineken / Partesa, Atam, Cmg Gervasi.