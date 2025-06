Il calcio storico. Le certezze dei Rossi e la fame dei Verdi. Sarà una finalissima

FIRENZE

I “soliti“ Rossi e la sorpresa dei Verdi. I campioni in carica che si ripetono da ormai due edizioni contro il Colore più affamato, che ha voglia di scrivere il proprio nome sull’albo d’oro dopo ben 29 anni d’assenza. Due formazioni che hanno superato meritatamente la semifinale, dimostrando di possedere entrambe i requisiti per imporsi.

Insomma, le premesse ci sono tutte per assistere a una finalissime di tutto rispetto, oggi pomeriggio (ore 18), sul sabbione di piazza Santa Croce.

Qualche assenza per parte a causa di squalifiche, i 27 inizieranno a darsi battaglia dopo il saluto al Magnifico Messere, Carlo Conti.

Tutto esaurito o quasi sugli spalti: i biglietti della Tribuna D (riservata ai Rossi) e quelli della Tribuna A (Centrale) non sono neanche stati posti in vendita.

No vetro e lattine. In vigore lo stop all’alcol e all’utilizzo dei contenitori in vetro o lattine. Dalle 15 e alle 21, sarà vietato “alle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica e agli esercizi pubblici la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché la vendita per asporto di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, compresi i bicchieri, o in lattine”. Vietata anche “l’introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro o lattine”. Il divieto sarà in vigore nelle seguenti strade attorno al campo di gioco: via dei Benci (da via de Neri), Borgo dei Greci (da via Bentaccordi), via dell’Anguillara, via dei Pepi (da via del Fico), via Verdi (da via dei Lavatoi), via Torta (dall’altezza delle barriere di accesso), largo Bargellini (da Borgo Allegri), via Magliabechi (dall’incrocio con Corso Tintori), piazza Santa Croce (tutta compresa la direttrice che collega via de Benci con via Verdi), Borgo Santa Croce, Volta dei Peruzzi, via Giovanni da Verrazzano (da via del Fico), via delle Pinzochere (dall’altezza delle barriere di accesso), via di San Cristofano (dall’altezza delle barriere di accesso).

La sosta. Non dimenticatevi che per la finale scattano diversi divieti anche per quanto riguarda la sosta dei veicoli. Divieti di sosta in via Ghibellina (da via Buonarroti al numero civico 58R), largo Bargellini, via Magliabechi e Borgo Santa Croce saranno in vigore da mezzanotte (di ieri) fino alle 20. Altri divieti di sosta nelle strade intorno a Santa Croce oggi dalle 8 alle 20 e mentre i divieti di transito scatteranno alle 13 per concludersi alle 20. Stesso orario per i provvedimenti collaterali. Per la partita, da mezzanotte scorsa sono in vigore divieti di sosta in via Magliabechi (fino alle 2 di domani); dalla stessa ora ma fino alle 20 di oggi divieti di sosta anche in via Ghibellina (lato numeri civici pari tra via Michelangiolo Buonarroti e il numero 58R), largo Bargellini e Borgo Santa Croce.

Dalle 8 alle 22 saranno invece in vigore nella fascia oraria 8-20 i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), piazza Santa Croce (corsia di collegamento via dei Benci/via Verdi), lungarno alle Grazie, volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri.

Dalle 11 (fino alle 20) scatteranno i divieti di transito attorno a piazza Santa Croce.Dalle 11 alle 22 previste anche modifiche del percorso di alcune linee del trasporto pubblico locale (6, 11, 14, 23, C1, C2, C3 e C4).

Il corteo storico. Saranno infine replicati i divieti di sosta e di transito legati al passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina. Dalle 8 alle 20 di oggi saranno in vigore divieti di sosta in via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori, via del Proconsolo (lato numeri civici pari tra via dell’Oriuolo al numero civico 22R. Per consentire il passaggio del corteo saranno istituiti divieti di transito temporanei dalle 15 alle 15.30 sull’itinerario piazza di Parte Guelfa-via Pellicceria-via di Porta Rossa-via dei Tornabuoni-via della Spada-via del Sole-piazza Santa Maria Novella.

Dalle 15:45 alle 17 sull’itinerario piazza Santa Maria Novella-via dei Banchi-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori-via dei Tornabuoni-via degli Strozzi-piazza della Repubblica-via degli Speziali-via dei Calzaioli-piazza della Signoria-via della Nonna-via dei Neri-via di Benci-piazza Santa Croce. Dalle 19:20 alle 20 divieti di transito temporanei anche sul percorso piazza Santa Croce-Borgo dei Greci-via dei Gondi-piazza della Signoria-via dei Calzaioli-via Porta Rossa-via Pellicceria-piazza di Parte Guelfa. Inoltre, dalle 16:15 alle 17:15 sarà chiusa la direttrice via dell’Oriuolo (tra piazza Salvemini e via Portinari)-via del Proconsolo (tra piazza del Duomo e via Ghibellina) per la fermata dei bus dei calcianti.

Stefano Brogioni