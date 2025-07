I defibrillatori salgono a quota 28. Il dono alle Case di San Romolo

È stato inaugurato il 28esimo dispositivo Dae nel territorio di Bagno a Ripoli: è stato collocato alle Case di San Romolo all’interno della nuova aiuola riqualificata e pedonalizzata, resa più bella e più accogliente grazie ai recenti lavori. Il defibrillatore semiautomatico è stato donato dalla Croce Rossa di Bagno a Ripoli, un regalo che deriva da un impegno condiviso per incrementare i presidi salvavita delle persone nelle comunità, anche nelle frazioni più collinari. È stata dunque l’occasione per una doppia inaugurazione per il nuovo volto della piazzetta di San Romolo.

L’aiuola, meta all’aperto per i cittadini della frazione, è stata riqualificata dal Comune con la sistemazione degli arredi. "È la risposta alle segnalazioni ricevute dai cittadini, che utilizzano questo spiazzo come un piccolo punto di ritrovo all’aria aperta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi che ha tagliato il nastro col sindaco Francesco Pignotti –. All’interno dell’aiuola è stata realizzata un’area pavimentata per agevolare l’accesso alle panchine, riqualificate e riposizionate. Piccoli, ma importanti interventi per dare a questo luogo un volto più decoroso, più bello e accogliente per i cittadini".

Manuela Plastina