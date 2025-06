Nuovo Dae a Podenzana: "Ne posizioneremo altri"

Montedivalli ha un nuovo Dae: un passo avanti per la sicurezza della comunità. Sabato mattina il sindaco di Podenzana Riccardo Varese e i volontari della Croce rossa di Albiano Magra, guidati dal presidente Marcello Lo Presti, hanno inaugurato un nuovo defibrillatore, in località Chiesa. Il tutto è stato accompagnato da un breve intervento del sindaco che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza e la prontezza di intervento in caso di emergenze cardiache. "Abbiamo scelto località Chiesa - ha detto - perché sede della guardia medica, del medico di famiglia e dell’ufficio distaccato del Comune. Il defibrillatore è stato acquistato grazie a una raccolta fondi promossa dalla Cri, più un contributo comunale". Il nuovo Dae, collocato in una posizione strategica e ben visibile, sarà disponibile sempre, si potrà utilizzare in caso di necessità. La presenza di dispositivi simili nelle aree pubbliche o nei centri sportivi è fondamentale: permette di intervenire tempestivamente e aumentare le possibilità di salvezza in casi di emergenza. "Ne installeremo altri due - ha aggiunto - uno a Serralta e l’altro al bivio di Montedivalli. Promuoveremo iniziative benefiche per raccogliere fondi e non mancherà il contributo del Comune. Ringrazio Stefania Corbani, dipendente Croce rossa che ha pensato e seguito il progetto, il presidente Lo Presti e i volontari. Mi auguro che i cittadini rispondano partecipando ai corsi gratuiti promossi dalla Cri per imparare a utilizzarlo. Si spera non debba mai essere usato, ma la sua presenza è fondamentale". I corsi di formazione saranno organizzati nei prossimi mesi. "Ogni minuto conta in situazioni di arresto cardiaco - ha chiuso il sindaco - L’obiettivo è continuare a diffondere la cultura della prevenzione e della solidarietà".

Monica Leoncini