Gioco d’azzardo. Ecco le iniziative per dire basta

Il dato emerso nei mesi scorsi non era certo confortante. Calenzano, infatti, aveva guadagnato il poco invidiabile record di spesa per quanto riguarda il gioco d’azzardo e il primo posto ‘in classifica’ nell’area fiorentina, con più di 4mila euro l’anno destinate da ogni residente a tentare la fortuna con slot machine o altri giochi contro i 1300 a livello nazionale. I numeri derivano dalla posizione ‘baricentrica’ tra Firenze e Prato che porta anche chi abita in altri Comuni a giocare nelle sale calenzanesi con un aumento, dunque, di spesa e giocate, ma il dato è comunque preoccupante. In contraltare a questa tendenza si pone lo SlotMob promosso, per il prossimo sabato, dalla Misericordia di Legri, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Cooperativa AlLegria, Nuovi Stili di vita Prato e la Parrocchia di Legri, nell’ambito della giornata di "mobilitazione nazionale per liberarci dall’azzardo di massa".

Al Centro civico di Legri, in via di Gricciano, dalle 10 prenderanno il via le iniziative "Gratta e vivi" e "Buon gioco condiviso". La prima è organizzata dall’associazione Nuovi Stili di vita e prevede come unici premi le relazioni che si instaureranno fra i partecipanti mentre nella seconda, animata dai giovani della frazione, saranno proposte sfide a giochi da tavolo o al ping pong (per iscrizioni è necessario contattare il numero 328 9088924). Il focus di queste attività è soprattutto sui ragazzi visto che negli ultimi anni si è verificato un preoccupante avvicinamento delle fasce d’età più basse ai giochi d’azzardo. Nel pomeriggio, alle 15,30, alla presenza della vicesindaco Martina Banchelli (nella foto in alto) e di Stefano Ceccatelli del movimento Slot Mob, sarà invece premiata La Bottega dell’AlLegria di Legri per la sua scelta di essere un locale libero dall’azzardo. Previsti anche riconoscimenti per i ragazzi che animeranno i giochi.

Sandra Nistri