Alessandro Dei, lacrime in Santa Croce: "Un uomo di grande umanità”

Firenze, 25 agosto 2025 – Alessandro Dei “nella sua vita è stato un lottatore, un uomo tenace, di un’umanità avvolgente. Il nostro amico che ora siede nella mensa servita da Gesù ci chiede di essere cercatori, mai sazi di quello che abbiamo, ma anche capaci di ascoltare e di sintonizzarsi con l’altro. Caro Alessandro ti ringraziamo per quello che ci hai dato e che ci hai detto. E ti chiediamo: aiutaci a fare il nostro percorso di fede, in libertà e con la serietà di chi non si accontenta”. Queste le parole pronunciate daal priore di Santa Croce, padre Giancarlo, durante i funerali di Dei, celebrati nel pomeriggio in una basilica gremita di persone del quartiere, e a cui hanno partecipato gli Azzurri in divisa e una rappresentanza delle istituzioni cittadine.

Nel riquadro Alessandro Dei, che degli Azzurri è stato capitano e presidente

Storico giocatore, a lungo capitano e poi presidente del Colore, Alessandro era più di un volto del calcio storico: un professore di educazione fisica amato dagli studenti, un uomo impegnato nel volontariato e nella solidarietà, babbo premuroso di tre figli. Tra dolore, occhi lucidi e smarrimento per questa perdita, padre Giancarlo ha voluto ricordare Dei così: “Esistono uomini, omuncoli e quaquaraquà. Lui era un uomo vero”. La famiglia dell’ex presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha fatto ascoltare un suo ultimo vocale dove naturalmente parla della squadra, gli Azzurri, e dei tanti traguardi raggiunti: “Vi voglio bene, grazie per quello che mi avete regalato e per la vostra amicizia”.