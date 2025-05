Fuga di gas all’interno della scuola, studenti evacuati e pompieri in azione

Scandicci, 26 maggio 2025 – Paura all’interno dell’Istituto Comprensivo Rossella Casini di Scandicci, dove intorno alle 13,30 di oggi, lunedì 26 maggio, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento Firenze Ovest, sono dovuti intervenire in seguito alla segnalazione di una fuga di gas metano.

Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la fuga, fatto sta che per precauzione si è resa necessaria l’attivazione del piano di emergenza interno predisposto dall’istituto. Per questo un intero padiglione della scuola è stato evacuato. Gli studenti sono stati fatti uscire seguendo le direttive del piano, in modo tale da consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri, una volta sul posto, hanno provveduto a controllare l’interno dei locali per verificare l’eventuale presenza del gas, ma l’ispezione ha dato esito negativo. I ragazzi sono stati fatti rientrare in sicurezza e la normale attività della scuola è ripresa poco dopo.