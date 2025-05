Fuga di gas, chiude la strada 70. La viabilità in Casentino va in tilt. Il sindaco Lorenzoni si infuria

di Sonia Fardelli

Traffico in tilt ieri mattina proprio nell’orario di entrata dei lavoratori e degli studenti a. La strada 70 è stata infatti chiusa perché in un cantiere è stato rotto un tubo del gas. Le autovetture sono state dirottate sulle strade secondarie, dove si sono subito create file lunghissime con tanti disagi per gli automobilisti. Ci sarebbe stato anche un tamponamento ad aggravare la situazione. Arrabbiato il sindaco Federico Lorenzoni per come è stata gestita l’emergenza e più di una volta si è recato al cantiere per capire come sbloccare la situazione. "Lunedì sera intorno alle 18,30 è stata danneggiata dalla ditta che stava facendo dei lavori la rete gas, davanti al distributore Aquila a Ponte a lungo la strada regionale 70. Sono stato sul posto fino alle ore 2 di notte, concordando un senso unico alternato, che è stato subito istituito con semafori e movieri". Poi però nella prima mattina di ieri la situazione è cambiata e la strada è stata definitivamente chiusa al traffico con notevoli disagi per gli automobilisti. "Alle 6.30 sono stato avvertito – spiega sempre il sindaco – della decisione dei vigili del fuoco di chiudere la strada regionale 70 per motivi di sicurezza (fino ad ultimazione dei lavori) per un principio di incendio durante le lavorazioni entro terra e per rischi di esplosione. Aspetto ancora una comunicazione ufficiale. Sono andato subito sul cantiere dalle 6.40. Ho segnalato alla Prefettura i conseguenti disagi per la mancanza di una strada alternativa idonea, soprattutto per i mezzi pesanti e il trasporto scolastico. Ho chiesto di adottare una soluzione alternativa alla Prefettura, ma mi hanno confermato la presenza di rischi tali da dover vietare il transito. Ho manifestato la mia contrarietà ad una decisione tardiva che non consentiva il doveroso preavviso della popolazione".

Per diminuire i disagi lungo la 70 sono intervenuti numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine e operatori. "Ringrazio tutti gli operatori impegnati – conclude Lorenzoni – in particolare carabinieri, polizia provinciale, polizia municipale, Centria, vigili del fuoco, polizia stradale. Pur non avendo responsabilità, mi scuso con tutta la popolazione per i disagi arrecati e mi rendo disponibile a fornire ogni informazione necessaria alle richieste di risarcimento. Segnalo che è stato istituito un senso unico nella strada Avena Lierna, in direzione di quest’ultima e che sono percorribili le strade provinciali di Camaldoli e di Buiano come alternative, e la via di Corniolo, in entrambi i sensi".