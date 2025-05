Tre bambini con bruciore agli occhi e alla gola: scuola evacuata, scattano le verifiche

Terni, 12 maggio 2025 – Momenti di paura nella scuola primaria ‘De Amicis’ in via Curio Dentato a Terni. I vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine sono intervenute nella tarda mattina di lunedì 12 maggio a seguito di alcuni lievi malori che erano stati accusati da tre alunni. In particolare i tre bambini avevano segnalato bruciore agli occhi e alla gola mentre si trovavano in palestra.

La scuola è stata evacuata a scopo precauzionale prima del termine delle lezioni. I soccorritori hanno controllato gli alunni, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Nessuno dunque ha riportato gravi conseguenze e gli accertamenti hanno escluso fughe di gas o altre cause evidenti anche le verifiche vanno avanti.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.