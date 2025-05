Picchia la moglie e durante la lite ferisce anche la figlioletta: arrestato

Perugia, 8 maggio 2025 - La Polizia ha arrestato un tunisino di 25 anni, pregiudicato, accusato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. E' successo a Ponte Felcino a seguito di una lite pesante con la moglie, che a chiesto aiuto alle forze dell'ordine. La donna ha riferito che il proprio compagno, a seguito di una lite per motivi di gelosia e convivenza, mentre teneva in braccio la figlia di pochi mesi, l’aveva colpita con pugni e schiaffi al volto.

La donna ha raccontato, inoltre, che l’uomo, dopo l’aggressione, si era allontanato di casa con la bambina facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente l'uomo è poi ritornato a casa con la piccola.

manifestazione contro violenza sulle donne in piazza della Repubblica

Nell’occasione, i poliziotti hanno notato che la bambina presentava delle evidenti escoriazioni sul volto - verosimilmente causate dall’uomo durante l’aggressione alla compagna - e, per questo motivo, hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno accompagnato madre e figlia all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove ad entrambe sono state riscontrate ferite. Il tunisino è stato arrestato.