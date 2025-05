Auto prese a sassate sulla Flaminia. Paura e danni nelle piazzole di sosta

"Mi sono fermato in una piazzola di sosta perché mi era squillato il telefono. Mentre parlavo sono stato accostato da due auto con dei giovani a bordo, c’era anche una ragazza. Poi si sono allontanati, li ho visti uscire e rientrare sull’altra carreggiata. Pochi istanti dopo sono sbucati dal sottopasso e mi hanno preso a sassate, urlando pesanti insulti razzisti e omofobi contro di me. Mi hanno danneggiato la macchina e non è la prima volta che succede in quella zona: qualche tempo fa era accaduto nello stesso punto, avevo anche la mia famiglia a bordo e ci siamo presi un bello spavento". A raccontare il fatto è un imprenditore perugino che domenica sera transitava lungo la Flaminia, nella zona di Trevi. Lì è avvenuto l’agguato. Un’aggressione senza alcun motivo e non è l’unico caso.

"Sono riuscito a prendere le targhe dei veicoli con i ragazzi a bordo e ho presentato denuncia", racconta la vittima dell’aggressione. Non è un caso isolato: nella stessa serata e nel medesimo punto anche l’auto con alla guida una donna è stata colpita e danneggiata dalle sassate mentre era ferma nella piazzola. In questo caso le è stato spaccato il vetro con un grosso masso scagliato dal piazzale e con la medesima dinamica. Almeno altre due situazioni simili, sempre con giovanissimi protagonisti, sono state segnalate lungo la Flaminia, in direzione Perugia nell’area di Foligno.

Sembra, insomma, spuntare un vero e proprio allarme sicurezza nelle aree di sosta lungo l’arteria che collega Terni, Spoleto e Foligno. Secondo quanto è stato possibile ricorstruire, non vi sarebbero motivi particolari o obiettivi mirati alla base degli ’assalti’ ai veicoli in sosta. Quelle sassate sarebbero state tirate quasi a caso contro macchine ferme, senza nemmeno conoscere l’identità delle persone a bordo. Il sospetto è che in azione ci sia una gang di giovanissimi che agisce semplicemente per commettere atti di vandalismo. Anche se il racconto dell’imprenditore perugino lascia aperta un’altra prospettiva: perché, oltre alle sassate contro l’auto, il gruppo di assalitori ha urlato apertamente insulti e minacce xenofobi e razzisti? Anche su questo si indagherà in seguito alla denuncia presentata dall’uomo.