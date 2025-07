Pasquali e Burico “Confronto“ a distanza nel Pd

CASTIGLIONE DEL LAGO - In una sfida a distanza tra sindaci, con Sandro Pasquali di Passignano candidato alla segreteria regionale per la mozione di maggioranza e Matteo Burico (foto) di Castiglione del Lago in campo per alla segreteria provinciale ma con la mozione opposta a quella del collega, il Partito Democratico del Trasimeno porta al voto oltre 450 iscritti sui 900 dei 26 circoli territoriali attivi. Una competizione interna per la guida degli organismi direttivi del partito che ha visto Pasquali vincere in quasi tutti i comuni con una percentuale schiacciante, pari all’87,7% cioè 386 voti, sull’ex parlamentare orvietano Carlo Emanuele Trappolino (12,3%, per 54 voti). Meno bene il castiglionese Burico, che perde in casa al lago il congresso provinciale contro l’ex sindaco di Valtopina Baldini. Quest’ultimo è risultato vincitore sia a livello provinciale che a livello di comprensorio lacustre: al lago Baldini ha ottenuto il 64,1%, pari a 281 voti, contro 35,8% di Burico, fermo a 157. Malgrado la forte competizione per il rinnovo degli organismi direttivi regionali e provinciali, a livello locale tutti i comuni del lago si accingono a eleggere nelle rinnovate unioni comunali i futuri segretari in maniera unitaria. In alcuni casi, come a Magione, dove verrà eletto il consigliere Michael Panettoni, senza una scheda bianca negli scrutini segreti. A Castiglione del Lago viene riconfermato alla guida del partito Alessio Meloni di Villastrada, già amministratore pubblico di lungo corso. A Città della Pieve c’è la sorpresa di un ritorno importante: a guidare il Pd sarà infatti Claudio Fallarino, già sindaco nel decennio 1999-2009. A Corciano passa il consigliere comunale Mirko Fagioli, mentre a Paciano tocca a Riccardo Bardelli, già sindaco nel decennio 2014-2024. Chiamati a un nuovo mandato da segretario comunale Mattia Melani a Panicale, Stefano Mortini a Passignano e Andrea Tocci a Tuoro. A Piegaro infine il nuovo vertice del Pd sarà Mauro Lachi. Dopo le ferie estive sarà la volta del rinnovo della segreteria comprensoriale, guidata fino ad ora dal magionese Stefano Vinti.