Giochi senza frontiere. Pronte le 15 squadre

Una sfida su otto giochi differenti, qualcosa come 225 partecipanti per quindici squadre, nell’arduo tentativo di conquistare il trofeo dei Giochi senza Frontiere che stanno per tornare a Città di Castello. L’associazione “Gli Amici di Feffo“ promuove la quarta edizione dei “Giochi Senza Frontiere dei rioni e delle pro loco“ domenica dalle 16.30 alle 22. Il torneo include 15 squadre ognuna composta da 15 giocatori e rappresentano i vari territori: Quelli delà del ponte, Astucci-Celle-Cagnano, Cerbara, Casella- Garavelle, Lerchi, Morra, Salaiolo-La Tina, San Giacomo, San Pio X, San Leo Bastia, Piosina, Prato, Riosecco, Santa Lucia e Titta. I giochi saranno presentati dal duo i "7Cervelli" che si esibiranno dopo le premiazioni nell’area ristoro. L’intero ricavato della manifestazione sarà donato all’associazione Beata Margherita, impegnata nella gestione e promozione di attività sportive e ludiche per persone con disabilità. I giochi -ideati dal presidente Fabrizio Fontanelli- metteranno alla prova i partecipanti che cercheranno di conquistare il trofeo che fu vinto nella prima edizione dalla pro loco di Astucci-Celle-Cagnano, nella seconda edizione dal rione Mattonata, poi da Astucci-Celle-Cagnano a pari merito con Casella-Garavelle. La presentazione del programma 2025 dei giochi è avvenuta mercoledì sera da parte dei numerosi organizzatori che da mesi sono impegnati nel promuovere la tradizionale manifestazione.