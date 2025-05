Sport e valori Gli alunni si mettono in gioco. E la media di San Martino in Campo trionfa

Arena Santa Giuliana in festa. La prima edizione delle “Panathliadi Perugia 2025 – I Giochi delle scuole medie“ ha regalato ai 120 studenti, selezionati nelle cinque scuole che hanno aderito al progetto del Panathlon Club Perugia, una grande giornata di sport, divertimento e inclusione visto che per ogni scuola erano previsti due studenti in situazione di disabilità intellettiva relazionale. A conclusione degli undici giochi-sport, visto che purtroppo il maltempo ha impedito di disputare le due prove del pomeriggio della corsa con i sacchi e il tiro alla fune, la squadra che ha ottenuto i punteggi più alti è stato il Comprensivo Margherita Hack di San Martino in Colle/Campo che si è aggiudicato la prima edizione. Come da precisa volontà degli organizzatori e nello spirito panathletico, tutte le altre quattro scuole (l’IC Perugia 4 Carducci-Purgotti, l’IC Perugia 5 Leone XIII, l’IO Mazzini di Magione e l’IO Mameli Magnini di Deruta) sono risultate tutte seconde a pari merito.

"È stato un grandissimo gioco di squadra per il quale ringrazio davvero tutti di cuore – commenta il presidente Luca Ginetto – Ritengo che anche questa sia stata una grande occasione di condivisione di intenti; come quelli con la Coldiretti Umbria e la Croce Rossa Perugia che oltre al supporto alimentare o sanitario, hanno promosso una importante attività educativa".

Madrina dell’evento la campionessa di endurance equestre Costanza Laliscia. "Essere partner di questa iniziativa – commenta il direttore di Coldiretti Mario Rossi - ha rappresentato un’occasione importante per ribadire il legame fondamentale che unisce lo sport al cibo naturale e ad una sana e corretta alimentazione".