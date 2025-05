"Più sicurezza sulle strade". In arrivo 461mila euro per segnali e strisce pedonali

Sono in arrivo per il Comune di Perugia 461mila euro per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale, strisce e segnali stradali. A farlo sapere è l’assessore alle infrastrutture e lavori pubblici Francesco Zuccherini.

Il contributo statale è destinato a interventi che prevedono, tra gli altri, la sostituzione della segnaletica verticale esistente, l’installazione di nuova segnaletica verticale su strade già esistenti, ove necessario, il rifacimento o la nuova realizzazione della segnaletica orizzontale connessa con gli interventi sulla segnaletica verticale, la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali laddove siano oggetto di contestuale intervento sulla segnaletica. Con questa delibera odierna la giunta ha preso atto del finanziamento spettante e avviato l’iter conseguente per l’assegnazione definitiva delle risorse. Occorre ricordare che l’amministrazione comunale è già in possesso di una mappatura della segnaletica esistente e dei dati relativi all’incidentalità delle strade comunali sulla base della quale si procederà alla redazione del Piano di segnalamento da inviare al ministero.

"Stiamo lavorando da mesi – spiega l’assessore Francesco Zuccherini - per mettere a terra questo importante finanziamento che potrà aiutare in maniera significativa il nostro territorio nella modifica sostanziale di tutta la segnaletica stradale, sia quella verticale che quella orizzontale legata alla verticale. In particolare il nostro obiettivo primario è di concentrarci sugli attraversamenti pedonali rialzati, illuminati ed in sicurezza: questo sarà il "cuore" dell’intervento, relativo alla sostituzione ed al potenziamento della segnaletica soprattutto nelle zone oggi poco illuminate, che presenteremo al ministero. Il nostro impegno fin dall’inizio della consiliatura - aggiunge - si è orientato in questa direzione ed oggi, grazie al finanziamento del Mit che vogliamo concretizzare il prima possibile, il lavoro che abbiamo svolto potrà essere potenziato ed accelerato garantendo ai cittadini una maggiore sicurezza sulle strade".

Dal punto di vista tecnico la delibera rappresenta per il Comune di Perugia l’avvio dell’iter finalizzato alla definitiva assegnazione del finanziamento; a tal proposito la giunta ha dato mandato agli uffici di predisporre il piano di "segnalamento".