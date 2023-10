Fuga di gas a Firenze, danno riparato e viabilità riaperta

Firenze, 25 ottobre 2023 – Dopo l’inferno di traffico e la città completamente bloccata per ore per la fuga di gas in piazza della Libertà a Firenze, nella notte il danno è stato riparato e la viabilità è stata riaperta. Lo comunicano l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Giorgetti e i vigili del fuoco del comando di Firenze.

"Aggiornamento sulla fuga di gas in piazza della Libertà – scrive l’assessore intorno alle ore 01 di notte –. È terminata la fase d’emergenza: la viabilità è stata riaperta e l’illuminazione pubblica ripristinata. I lavori di Toscana Energia continuano nell’area di cantiere”.

Ieri, nel tardo pomeriggio e per tutta la sera, la città è rimasta completamente bloccata per quanto accaduto in piazza della Libertà. Tutte le strade della città sono rimaste intasate e tantissime persone hanno impiegato ore per poter tornare a casa.

Le persone evacuate, dopo i controlli e le verifiche dei vigili del fuoco, sono state fatte rientrare nelle proprie case.