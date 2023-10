Fuga di gas in piazza della Libertà, il racconto degli evacuati: "Non si respirava più"

Firenze, 24 ottobre 2023 - "Erano da poco passate le 16.30 quando stavo per rientrare all'interno della mia attività e, passando dalla piazza, ho sentito un rumore continuo, come di una cascata, e un odore nauseabondo. Quasi non si respirava più" racconta Andrea Galanti, titolare dell'omonima Gastronomia di piazza della Libertà. Galanti si è reso immediatamente conto di cosa stesse accadendo e il suo primo pensiero è andato ai clienti e ai dipendenti: "Li ho invitati a uscire e mentre stavo chiudendo sono arrivati i vigili del fuoco che poi hanno fatto evacuare anche le altre attività e gli stabili di piazza della Libertà-Ponte Rosso" prosegue. "Abbiamo avuto paura – dice – e sarebbe potuta finire molto peggio. Come è possibile che si sia rotto un tubo? Mi auguro che mettano la piazza in sicurezza il prima possibile e che ci permettano di tornare a lavorare, siamo già stremati dai lavori della tramvia".

Maria Pia Funiciello, titolare del negozio Tentazioni di via del Ponte Rosso e presidente del ccn Parterre, è ancora scossa: "Eravamo in negozio quando all'improvviso abbiamo sentito un grosso sibilo, ci siamo affacciati all'esterno e siamo stati travolti dall'odore del gas. Abbiamo visto delle persone correre, ci siamo chiesti cosa stesse accadendo, eravamo spaventati. Subito dopo sono arrivati i vigili che ci hanno invitato a lasciare l'attività per una questione di sicurezza".

Mattia Timoniere, titolare del Deposito Bagagli Bistro', anche ha dovuto chiudere la sua attività: "C'era un mio dipendente all'interno e io stavo per rientrare quando abbiamo avvertito un forte odore, poi sono arrivati i vigili del fuoco". In tutto sono state evacuate tra abitazioni e attività circa 70 persone, qualcuno si è allontanato in autonomia.