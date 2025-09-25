La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Firenze
Fondazione Cr Firenze. Donati due furgoni agli alberghieri
25 set 2025
ELETTRA GULLE'
Cronaca
  4. Fondazione Cr Firenze. Donati due furgoni agli alberghieri

Fondazione Cr Firenze. Donati due furgoni agli alberghieri

I mezzi saranno utilizzati da ben 2mila studenti delle scuole. La sindaca Funaro: "Un investimento importante per i giovani".

Serviranno per trasportare il cibo durante i catering, ma anche per fare ulteriore esperienza sul campo, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Si tratta di due furgoni che la Fondazione CR Firenze ha deciso di donare agli istituti alberghieri Saffi e Buontalenti. I mezzi, un Volkswagen Caddy e un Fiat Doblò coibentato, saranno utilizzati da ben 2mila studenti delle due scuole. E sono stati scelti dopo un ampio confronto con le dirigenti in modo da rispondere al meglio alle esigenze dei ragazzi. I veicoli sono stati consegnati ieri in piazza della Signoria, col presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca, che ha consegnato le chiavi alle presidi: Francesca Lascialfari per il Saffi e Maria Francesca Cellai per il Buontalenti. All’evento, insieme a molti ragazzi delle due scuole, hanno partecipato anche la sindaca Sara Funaro e Giacomo Tizzanini dell’Usr. "Storicamente la Fondazione ha supportato il terzo settore che operava all’interno delle scuole garantendo la nostra funzione filantropica – ha detto Bocca –. Con questa operazione inauguriamo un nuovo modello di relazione che, oltre alle attività sempre realizzate, mette in piedi un canale diretto con la scuola: ascoltiamo i suoi bisogni e rispondiamo con rapidità. I due furgoni ne sono un esempio concreto: le scuole necessitavano di mezzi per i catering, per l’alternanza scuola lavoro e per altre iniziative. Ecco, noi abbiamo raccolto con piacere la loro richiesta". E Funaro: "Un investimento importante per la formazione dei nostri giovani, il futuro di Firenze, che sottolinea la vicinanza della Fondazione a supporto dell’istruzione e della logistica delle attività organizzate dalle scuole. Questi due furgoni rappresentano uno strumento concreto per portare in giro le loro competenze". Sulla stessa linea Ernesto Pellecchia, direttore dell’Usr: "Le donazioni testimoniano ancora una volta la grande attenzione della Fondazione per il territorio e, più in particolare, la costante e profonda vicinanza al mondo della scuola".

