"Ancora lì i furgoni bruciati". La frecciata di Toccafondi

Il degrado e l’incuria si combattono con la partecipazione e, in questo senso, il ruolo della polizia locale è di primaria importanza. Ne è convinto il capogruppo consiliare di Italia Viva Gabriele Toccafondi (in foto) che prende spunto da una serie di episodi recenti: "Degrado ed incuria – dice infatti - proseguono senza sosta, dall’abbandono di rifiuti soprattutto nel cosiddetto Parco della Piana e all’interno del Polo universitario, ai cestini pieni all’inverosimile, dalle scritte sui muri al degrado nel quale è lasciato il monumento ai caduti di Nassiriya, fino al caso di via Pertini nella zona industriale con sei furgoni andati a fuoco ad inizio agosto ed ancora lì. Sembra quasi che ci sia rassegnazione, come se fossero inevitabili se non ‘normali’".

Uno stato di ‘rassegnazione’ rischioso e da combattere in tempi rapidi: "Penso – prosegue infatti Toccafondi - che sia dovere dei cittadini denunciare e dovere delle forze dell’ordine ed in particolare della polizia municipale, intervenire. All’amministrazione comunale invece è da chiedere un costante intervento, anche richiamando chi si occupa dei servizi, per ripulire muri e cestini, ritirare i rifiuti e vigilare con fototrappole e telecamere, fino ad occuparsi dei furgoni bruciati".

S.N.