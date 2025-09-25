Giani: "Spazio alla politica del fare"

"Sono molto contento perché vedo una campagna elettorale che si sta sviluppando bene". Presenza e non presenzialismo, per dirla alla Eugenio Giani, in via Forlanini. Il governatore uscente ha inaugurato il suo comitato elettorale proprio nel palazzo che ospita la segreteria regionale del Pd. "Viene avvertita come una campagna elettorale con le idee chiare per una Toscana del fare – ha detto il presidente della Regione – per quello che io ho detto nello slogan della campagna ‘Sempre presente per la Toscana’". C’è di più, il governatore ha risposto a tono all’annuncio del centrodestra guidato dallo sfidante Alessandro Tomasi, di portare a Firenze, il 10 ottobre in piazza San Lorenzo, i tre leader nazionali della coalizione: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Giani gioca d’anticipo per chiudere la campagna elettorale: "Ci saranno due momenti nell’ultima settimana a cui tengo. Il 7 ottobre – ha spiegato – con Stefania Proietti presidente dell’Umbria, Alessandra Todde, la presidente della Sardegna e Michele De Pascale, presidente dell’Emilia Romagna, che con me condividono principi e valori". Mentre il secondo "sarà il 9 chiamando tutti i leader nazionali a partire da Elly Schlein".