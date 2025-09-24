Fondazione Cr Firenze dona due furgoni agli alberghieri Saffi e Buontalenti

Firenze, 24 settembre – Due furgoni per meglio organizzare attività ed eventi. Li ha donati la Fondazione CR Firenze agli istituti alberghieri Aurelio Saffi e Bernardo Buontalenti. I mezzi saranno utilizzati da ben 2mila studenti, ragazzi che saranno poi i ‘motori’ del variegato comparto della ristorazione e dell’accoglienza turistica.

Questa mattina, in piazza della Signoria, il presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca ha consegnato le chiavi ai dirigenti scolastici Francesca Lascialfari per il Saffi e Maria Francesca Cellai per il Buontalenti. All’evento, insieme a molti ragazzi delle due scuole, hanno partecipato anche la sindaca Sara Funaro e Giacomo Tizzanini dell’Usr.

“Storicamente la Fondazione ha supportato il terzo settore che operava all’interno delle scuole garantendo la nostra funzione filantropica – afferma Bocca –. Con questa operazione inauguriamo un nuovo modello di relazione che, oltre alle attività sempre realizzate, mette in piedi un canale diretto con la scuola: ascoltiamo i suoi bisogni e rispondiamo con rapidità. I due furgoni ne sono un esempio concreto: le scuole necessitavano di mezzi per i catering, per l’alternanza scuola lavoro e per altre iniziative. Ecco, noi abbiamo raccolto con piacere la loro richiesta”.

“È con piacere ed orgoglio che oggi – ha aggiunto la sindaca di Firenze Sara Funaro – siamo qui a consegnare, grazie alla donazione di Fondazione CR Firenze, due nuovi furgoni agli istituti alberghieri Saffi e Buontalenti che permetteranno a studentesse e studenti di avere a disposizione mezzi di trasporto per le loro iniziative. Si tratta di un investimento importante per la formazione dei nostri giovani, il futuro di Firenze, che sottolinea la vicinanza della Fondazione a supporto dell’istruzione e della logistica delle attività organizzate dalle scuole. Questi due furgoni rappresentano uno strumento concreto per portare in giro le loro competenze: proprio per questo, vorrei ringraziare Fondazione CR Firenze, partner fondamentale che ci è sempre stato vicino nel sostenere tante iniziative, anche relative all’inclusione scolastica, e che testimonia una volta di più quanto le sinergie incentrate sulla realizzazione di progetti, anche ambiziosi, possano permettere di superare ogni ostacolo”.

Sulla stessa linea Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: “Le donazioni di oggi testimoniano ancora una volta la grande attenzione della Fondazione CR Firenze per il territorio e, più in particolare, la costante e profonda vicinanza per il mondo della scuola”.

I due veicoli, un Volkswagen Caddy e un Fiat Doblò coibentato, sono stati acquistati dopo un percorso di ascolto con i dirigenti scolastici per rispondere a esigenze specifiche: dotare le scuole di mezzi propri per attività formative all’esterno. Saranno utilizzati per trasportare alimenti e attrezzature nei catering organizzati dagli studenti, in modo che possano mettere al meglio in pratica quanto appreso in aula. I furgoni supporteranno inoltre le esperienze di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), in modo da rendere ancora più concreto il legame tra formazione e mondo del lavoro.