Feste e sagre, tripudio di sapori. Tartufo re della tavola al Girone

Le Sieci alla ribalta con la tradizionale ‘Festa per lo Sport’ che prevede tanti eventi all’impianto della Polisportiva in via dei Mandorli. Oggi ore 16 ‘Prova lo sport’ gratuito per tutti i giovani; ore 19 apertura stand gastronomici con pizzeria e ristorante; ore 21,30 ‘Polinight’ con musica e show. Domani torneo di Pallavolo Under 13 ed esibizione dei Tamburi Giapponesi del Kikai Dojo; dalle 18 presentazione di tutte le squadre giallorosse; a conclusione cena Polistreet Food e lo spettacolo comico circense Equi-Librio.

Tartufo re della tavola alla Festa del Volontariato al Circolo Arci del Girone, fino a domenica 28 settembre. La sagra del tartufo si svolgerà tutte le sere in due turni: alle 19,30 e alle 21,15 con finalità di solidarietà. Nel menù antipasti, primi e le classiche uova al forno con tartufo e pizza. Tra i nuovi piatti burrata con prosciutto, pappa al pomodoro e il baccalà al vapore. Info al 331.4480285 (dalle 16 alle 18).

A San Donnino torna la ‘Sagra della Tagliata, Pecora e Pizza’. Per due fine settimana sulla tavola specialità della cucina campigiana. Nel menù primi con la pecora, bistecchine di pecora alla brace e altre prelibatezze tra cui la pizza in gusti speciali. Gli stand gastronomici aprono alle 19,30 con aperitivi solidali prima di cena.

A Scarperia, per due week end oggi e domani e il 27 e 28 settembre (domenica anche a pranzo), 41ª edizione della ‘Sagra del Tortello e Fungo Porcino’ al Circolo Mcl, nel centro storico del borgo.

A Luco di Mugello si terrà oggi e domani la Festa di Fine Estate, per gustare ottimi tortelli di patate fatti a mano, insieme a piatti tipici locali e dolci. Stasera, dalle 20,30, appuntamento con il concerto della band Sos Bluegrass: un trio acustico che farà rivivere i grandi classici della musica country rock. Ristorazione stasera dalle 19 e domani a pranzo e cena.

Domani a Bivigliano ecco la 44ª Sagra della Schiacciata. Per l’intera giornata gli stand gastronomici offriranno tanti buoni prodotti, con degustazione di ogni tipo di schiacciata. Per le vie del paese il mercatino dell’artigianato, per i più piccoli divertenti spettacoli d’animazione e musica dal vivo.

F.Q.