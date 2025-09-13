Tartufo, cacciucco e birra: tutte le sagre in corso

Tartufo re della tavola alla Festa e sagra del Volontariato al Circolo Arci del Girone, fino a domenica 28 settembre. La sagra del tartufo si svolgerà tutte le sere in due turni: alle 19,30 e alle 21,15 con finalità di solidarietà. Info al 331.4480285 (dalle 16 alle 18).

Sagra del cacciucco e dei gamberoni stasera e domani al campo sportivo di Rufina. Il tradizionale menù prevede piatti di pesce con cacciucco senza spine, gamberoni alla griglia, frittura di calamari e gamberetti e buon vino. Per chi non ama il pesce, non manca la classica carne alla griglia. Ristorante aperto la sera dalle 19 e la domenica a pranzo e cena.

Torna a Sagginale la ‘Festa della Birra’ al campo sportivo negli spazi lungo la Sieve. Stasera e domani a pranzo e cena. Gastronomia bavarese, musica live ed il 3° Trofeo di podismo Memorial Gildo Giovannini daranno forza e spettacolarità alla manifestazione.

Alla Polisportiva Sieci ecco l’annuale ‘Festa dello Sport’ con un ricco programma tra eventi, socialità, musica, sport e ristorante pizzeria aperti tutte le sere. La festa prosegue dal 18 al 21 settembre con il torneo di pallavolo Under 13, l’esibizione dei Tamburi Giapponesi della Kikai Dojo e la presentazione delle squadre della Polisportiva Sieci.

Una domenica speciale sarà offerta invece dal tradizionale ‘Mukky Day’ in via dell’Olmatello. Domani i visitatori e le famiglie avranno la possibilità di trascorrere una bella giornata tra assaggi gratuiti, giochi per ragazzi e tanto divertimento.

Francesco Querusti