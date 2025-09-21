Falsi verbali ai cruscotti. Attenzione alla truffa del divieto di sosta

FIRENZE

Sembra una multa, ma non è. C’è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta.

A Campo di Marte, venerdì notte ma anche nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti numerosi documenti contraffatti che riportano l’intestazione della polizia municipale e un “qr code“ (il codice da inquadrare con il proprio smartphone) per il pagamento immediato di una presunta sanzione per divieto, idoneo ad eseguire pagamenti sul canale Paypal.

"Tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita", comunica Palazzo Vecchio.

A prima vista, è facilissimo cascarci. Anche se, con uno sguardo più attento, ci si accorge che questi falsi verbali presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento: il verbale vero non riporta il giglio ma la dizione “Corpo polizia municipale Comune di Firenze”; quanto al numero del verbale, il carattere utilizzato è diverso per formato e dimensioni carattere (più grande nel falso); la sintassi del falso è più schematica ed organizzata in elenco; il carattere utilizzato per il numero di targa è diverso per formato e dimensioni carattere (è più grande nel falso); nel falso la violazione non coincide con l’articolo violato; i termini per il pagamento scontato nel falso sono indicati in 15 giorni anziché 5.

E ancora: per l’importo del pagamento scontato, il carattere utilizzato è diverso per formato e dimensioni carattere (più grande nel falso); il falso reca una firma del verbalizzante di tipo autografo; quanto alle istruzioni per il pagamento adiacenti al qr code, il falso reca un errore di battitura nei termini “propio“ e “dispozitivo”; il preavviso autentico è di maggiori dimensioni perchè riporta anche due qr code ed entrambi riconducono solo a PagoPA (trami te lettore appIO) mentre il falso è accessibile con un semplice lettore QRcode dello smartphone il quale apre una pagina web (allegata) che riproduce grossolanamente icone che richiamano PagoPA.

Infine le modalità di pagamento proposte dalla pagina web accessibile dal falso propongono 2 metodi di pagamento (link PayPal e carte) che nel caso di PayPal ad esempio non comunica in anticipo il beneficiario della transazione che forse sarà visibile solo dopo il pagamento. Quando cioè la truffa sarebbe riuscita.

