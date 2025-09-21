Sul palco senza polemiche. Firenze e Pontedera: "Uniti per tornare teatro nazionale"

"La sfida è riprenderci lo status di ’nazionale’ tutti e tre insieme". Parola di Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, in merito alla posizione del Teatro Era nell’ambito della Fondazione Teatro della Toscana. Dopo l’incontro di venerdì scorso con l’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini – e non con la sindaca Sara Funaro – il primo cittadino di Pontedera (che è anche vicepresidente della Fondazione) chiarisce i rumors sulle tensioni interne alla Fondazione, nate in seguito al declassamento deciso dalla Commissione consultiva per il teatro del Mic. A Pontedera il regista Roberto Bacci, fondatore del Centro per la sperimentazione e ricerca teatrale e direttore artistico per anni del Teatro Era, quest’estate, senza tanti giri di parole, in un’intervista al nostro giornale, ha dichiarato: "Senza lo status di teatro nazionale non avrebbe più senso stare insieme a Firenze".

"Ora dobbiamo capire quale sarà l’esito del ricorso presentato al Tar contro questo ingiusto declassamento – dice Franconi – ma attendiamo la risposta guardando al futuro. Cioè facendoci trovare pronti per presentare, nel 2027, eventualmente la nuova domanda per teatro nazionale, tutti e tre insieme: Pontedera, Pergola e Rifredi". Uniti ma con le proprie peculiarità. "Siamo tre realtà con specifiche caratteristiche che il nuovo direttore artistico Stefano Massini sta mettendo ancora di più in luce" prosegue Franconi spiegando che l’Era sarà sempre più un palcoscenico dedicato al tema del lavoro. "Compagnie e artisti si esibiranno e proporranno spettacoli seguendo questo filo conduttore. Un ambito che s’inserisce nella storia cittadina di Pontedera" dice ancora Franconi ricordando che in cartellone c’è ’E l’ape disse alla vespa: Sì, ciao’. "Ma l’Era per i suoi spazi come la foresteria si adatta bene anche a ospitare le produzioni – aggiunge Franconi – mentre Rifredi investirà ancora di più sulle produzioni per ragazzi e queste eccellenze circoleranno nelle tre sale". Secondo il sindaco di Pontedera, che è anche vicepresidente della Fondazione "le opportunità per fare bene tutti insieme non tolgono le possibilità di lavorare anche in stretto contatto con il territorio. A Pontedera, per esempio, continueremo la collaborazione con Revet".

Anche l’assessore Bettarini sostiene che la visita di Franconi sia stata "una delle tante occasioni per organizzare al meglio l’attività visto che siamo all’inizio della stagione" e in tal senso, nei prossimi giorni, si svolgeranno dei momenti per presentare anche a Rifredi e a Pontedera il cartellone ’Altri Sguardi’. "Abbiamo ripercorso quanto accaduto negli ultimi mesi – dice Bettarini – e messo a punto un percorso comune perché vogliamo recuperare lo status nazionale il prima possibile. Ciò non toglie che continuiamo a lavorare e a impostare le attività con una visione nazionale tanto che la direzione artistica è saldamente nelle mani di un artista del calibro di Massini".

Barbara Berti