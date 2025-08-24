Festa dell’Unità. Ritorno dopo 10 anni. Dibattiti e stand

Dopo più di dieci anni di assenza sul territorio calenzanese torna la Festa dell’Unità. L’appuntamento è fissato dal 28 al 31 agosto alla Casa del popolo di Calenzano in via Puccini 79. Ogni sera sarà aperto il ristorante pizzeria dalle 19.30, mentre alle 21.30 si terranno invece i dibattiti dedicati alla situazione politica locale, regionale, nazionale e internazionale.

Il via, giovedì prossimo, sarà con una iniziativa dedicata al volontariato sul territorio: "Ascoltiamo le associazioni sociali. Valore del volontariato e prospettive future", uno spazio dedicato alle entità del terzo settore impegnate nel sociale e nella solidarietà. Il giorno dopo saranno protagonisti il giornalista Saverio Tommasi e l’assessore regionale Monia Monni per un dibattito in cui si parlerà di immigrazione, diritti, aiuti umanitari.

Sabato 30, invece, l’onorevole Arturo Scotto del Pd dialogherà con Atef Abu-Saif, ex ministro della cultura dell’autorità nazionale palestinese, autore del libro "Diario di un genocidio", per parlare del conflitto in corso in Medio Oriente. Domenica 31, giornata di conclusione della festa, lo sguardo sarà invece rivolto ad un appuntamento elettorale molto vicino che sta monopolizzando l’attenzione: quello delle elezioni regionali fissate per il 12 e 13 ottobre. Al dibattito interverrà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in lizza per la riconferma, per l’iniziativa "La Toscana del futuro", un momento in cui guardare ai risultati di cinque anni di mandato e alle sfide del futuro per il territorio regionale.