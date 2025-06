Il Pd si prepara alla festa de l’Unità. Tra i temi clou ci sarà la tramvia

"La tramvia riqualifica il territorio e lo fa sviluppare in maniera positiva": il segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani, è stato chiaro. Ha voluto esserlo a margine della presentazione della Festa de l’Unità che da domani a domenica 22 giugno si svolgerà al circolo Arci Dino Manetti. Non a caso uno degli appuntamenti clou della festa è quello di domenica 15 alle 18 quando lo stesso Carmignani dialogherà con Andrea Anichini (coordinatore del Pd metropolitano) e Lorenzo Zambini (segretario del Pd di Sesto Fiorentino) sul tema ‘Quando passa la tramvia?’.

Un momento di approfondimento, ha aggiunto il segretario Pd, "su un’opera necessaria per Campi e sul sistema tramvia in generale. E’ sufficiente guardare i benefici che ha portato a Scandicci e quelli che porterà anche a Sesto con il collegamento dal centro della città al Polo scientifico. A Campi serve in maniera imprescindibile, deve arrivare nel centro del Comune e anche la mozione che abbiamo presentato insieme alle altre forze politiche di centro-sinistra e che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale va in quella direzione. Si pone infatti l’obiettivo di trovare una soluzione che sia condivisibile da tutta la cittadinanza". Spazio naturalmente anche alla festa con musica, buon cibo, presentazioni di libri, dibattiti (domani alle 18 ci sarà anche il segretario regionale Pd e parlamentare Emiliano Fossi), mostre e un fil rouge a unire tutti e nove i giorni: gli 80 anni dalla prima festa de l’Unità in Italia, ma anche gli 80 anni dalla liberazione. Lo ha specificato Youness Mattia Loutfi, il responsabile dell’organizzazione: "Questi nove giorni vogliono essere un vero spazio fisico per prenderci del tempo, soprattutto in una fase storica come quella che stiamo vivendo, in cui la fretta e la frenesia hanno sempre il sopravvento".

Quaranta i volontari impegnati tutte le sere e il desiderio di superare le duemila presenze dell’anno passato: "Il Pd – ha aggiunto Carmignani – in questo momento è il partito più importante a Campi e la forza di sta anche in questo, nel fare uno sforzo significativo per la collettività con la consapevolezza che questa festa ci dà l’opportunità di fare politica e divertirsi".

Pier Francesco Nesti