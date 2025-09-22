Patente truccata, con microcamere e auricolari all’esame: sei denunciati

Firenze, 22 settembre 2025 - La polizia di Stato di Firenze ha denunciato a piede libero sei cittadini stranieri che tentavano di superare l’esame teorico per la patente di guida grazie a un sistema di suggerimenti dall’esterno. Il trucco si basava su microtelecamere e auricolari, strumenti che hanno insospettito gli agenti della squadra del Compartimento polizia stradale “Toscana”, da tempo impegnati a monitorare le prove alla Motorizzazione. Con la collaborazione degli ingegneri della Motorizzazione civile di Firenze, i poliziotti si sono infiltrati tra i candidati e hanno notato comportamenti anomali: alcuni esaminandi sembravano più interessati ad avvicinare il petto al monitor che a concentrarsi sulle risposte. Il motivo è presto emerso. Sei di loro indossavano sotto la maglia una microtelecamera a forma di bottone, fissata con del nastro adesivo al torace, mentre nelle orecchie avevano minuscoli auricolari collegati a un apparato ricetrasmittente. Il sistema era semplice ma efficace: la telecamera inquadrava lo schermo, permettendo a un complice esterno di leggere le domande e fornire le risposte corrette in tempo reale. Il piano è però fallito. I poliziotti sono intervenuti, hanno perquisito i candidati e sequestrato tutta l’attrezzatura. Per i sei è scattata la denuncia a piede libero e l’esame, naturalmente, non è stato superato.