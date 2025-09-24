L’autodifesa? Già a 6 anni. Corsi ad hoc per i bimbi: "Prima lezione evitare guai"

Sapersi difendersi non significa solo proteggersi da uno schiaffo o da una violenza. Ma anche e soprattutto avere gli strumenti e una prima ’saggezza’ per scongiurarlo. Intuire un potenziale pericolo e avere l’accortezza innanzitutto di disinnescarlo. E i rudimenti per una vita senza guai si possono imparare fin da piccoli, fin da piccolissimi. Addirittura già dai 6 anni di età.

Da questa filosofia prende le mosse il progetto ’Difesa personale per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni’, messo su dall’associazione 360 Defence, specializzata in difesa personale, in primis per le donne. Un percorso innovativo in città e che ovviamente non può che suscitare stupore e curiosità. Cosa si può insegnare a un bambino delle scuole elementari, o al massimo delle medie per tenersi alla larga dai primi guai della strada? Una risposta in parte ci arriva dalle cronache quotidiane, bollettini inquietanti di episodi di bullismo e pericoli. Una, più articolata, ce la fornisce Fabrizio Bartoli, tra gli ideatori del progetto che sta prendendo il via proprio in questi giorni, le iscrizioni sono aperte, al centro Koreo Dance di viale Europa, a Gavinana.

"Vorrei subito premettere un aspetto – dice Bartoli – noi non abbiamo nulla a che vedere con le arti marziali e non abbiamo certo un ring. Il nostro principio ispiratore è un altro. Noi insegniamo sì ai ragazzini a difendersi se si trovano in una situazione a rischio ma, innanzitutto, gli insegniamo a capire in anticipo dove può esserci un pericolo". "In sostanza – prova a sintetizzare : tante volte basta cambiare marciapiede se si intuisce un rischio. Poi ovviamente se chi vuol dar noia attraversa la strada la faccenda cambia e noi cerchiamo di insegnare ai piccoli come scongiurare i guai, come non farsi sopraffare".

Bartoli poi prosegue così: "C’è un lavoro psicologico dietro. Il nostro obiettivo è insegnare ai ragazzini ad evitare rogne a stare tranquilli. E, se importunati, spieghiamo loro come comporarsi e come eventualmente chiedere aiuto. Il tutto partendo da principi chiari: il rispetto e la serenità nei rapporti con le persone". Ma come funziona una lezione? Bartoli, che con il collega Stefano, è affiancato da altri istruttori fa un esempio: "I bambini sono compe spugne, assorbono rapidamente ogni concetto ma è anche vero che rischiano di annoiarsi cone lezioni, diciamo classiche. Allora dopo qualche minuto di riscaldamento, per non cominciare subito a freddo, iniziamo a spiegare loro alcune tecniche di autodifesa. Poi, alla fine della lezione, cerchamo di parlare un po’ per capire come va la scuola e il rapporto con i loro compagni. E cerchiamo intanto di suggerirgli tanti piccoli consigli di vita quotidiana. Come chiamare soccorsi in caso di emergenza ad esempio, oppure come aiutare un amichetto in difficoltà".