Ancora un crollo. Pino si schianta in via Baracchini

Ancora pioggia, ancora alberi che non reggono il peso del maltempo, del terreno annegato in poco tempo da troppa acqua o del caldo estremo. L’ultima bomba di legno era caduta il 21 agosto scorso, poco più di un mese fa, in piazza Acciaioli al Galluzzo: il ramo di un platano del diametro di 24 centimetri centrò in pieno il piede di una passante che, poi, subì l’amputazione di un dito. Alle 23.40 di lunedì, dopo gli oltre 40 millimetri di pioggia caduti in un’ora su Firenze è andato in scena il bis, in via Baracchini a Novoli. Stavolta a cadere al suolo è stato un pino presente in un’area privata e non di proprietà del Comune che si è abbattuto su un furgone parcheggiato all’interno di un’area di servizio.

Stavolta è andata bene e nessun passante è stato ferito, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il tronco della pianta si è adagiato sul veicolo, probabilmente per un cedimento delle radici. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, sono arrivati sul posto con un’autogru e un’autoscale in modo da tagliare i rami e il tronco principale della pianta. Il crollo è avvenuto, di fatto, un mese dopo l’ultimo registrato al Galluzzo. Da gennaio gli episodi ormai non si contano più. A giugno due grossi rami che si sono staccati da un albero nel parco delle Cascine hanno travolto una ragazza e un uomo in attesa dell’apertura dei cancelli della Visarno Arena, per il concerto dei Guns N’ Roses. L’incidente è avvenuto lungo il viale della Tinaia: i rami, di dimensioni ragguardevoli, hanno sfiorato il ragazzo e colpito invece la 24enne di Monza; soccorsa, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi. Ad aprile invece a cadere è stato grosso pino crollato nel giardino della Catena, sempre all’interno delle Cascine. La caduta non ha provocato danni a persone o cose, fortunatamente. Un altro pino è stramazzato al suolo in via Pescetti.

A luglio il ramo di un bagolaro finì su due auto in sosta lungo viale Gramsci. In quel caso a causare l’episodio fu il cosiddetto `summer branch drop´, la rottura (o il cedimento) improvviso delle branche". Lo stesso mese all’Isolotto, in via dell’Argingrosso un ramo centrò una 54enne mentre portava a spasso il cane. Anche per lei la destinazione è stata l’ospedale. Sempre ad agosto un ramo è crollato su un semaforo in via Masaccio all’intersezione con viale don Minzoni. Intanto oggi il meteo dovrebbe essere più clemente, almeno in città anche se resta la possibilità di precipitazioni con accumuli massimi di 2 millimetri.