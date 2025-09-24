Il Mugello trema. Viabilità regolare ma restano le frane

Torna la stagione delle piogge e in Mugello e Alto Mugello le precedenti ferite del maltempo sono ancora aperte. Non tutte, ma molti sono gli interventi ancora da realizzare. I collegamenti principali sono stati, e con sufficiente rapidità, ripristinati. Di più, le testimonianze di chi abita o lavora in zone di confine tra Toscana ed Emilia Romagna raccontano che stavolta i lavori sono stati più tempestivi sul versante fiorentino piuttosto che su quello romagnolo. Ma i danni erano gravi e numerosi, quindi c’è ancora tanto da fare.

In questi giorni ci sono stati nuovi sopralluoghi della Protezione Civile per verificare le diverse situazioni e fare il punto.

"Ci sono strade dissestate da marzo – dice il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli – ancora da ripristinare. E’ chiusa ad esempio per frana la strada Luco-Ronta, nel tratto, senza abitazioni, dopo la villa di Striano. C’è da intervenire sulla strada di Figliano, e poi c’è la Panoramica, tra Madonna dei Tre Fiumi e Gattaia, strada che ha necessità di numerosi interventi, e dove abitano numerose famiglie. Lo abbiano già segnalato, e spero che arrivino i necessari finanziamenti".

Ci sono anche situazioni che con forte maltempo potrebbero diventare problematiche nelle prossime settimane.

"Vanno monitorate – dice Romagnoli – le strade di Piazzano, dove il fondo stradale è in movimento, e delle Salaiole, dove in un tratto c’è un cedimento. Un altro punto critico è a monte di Ronta, ci vogliono ulteriori interventi per evitare che l’acqua da monte arrivi verso alcuni punti dell’abitato. Poi, come si sa, c’è il caso della strada di Marzano, completamente distrutta. Abbiamo individuato un percorso alternativo, incaricando uno studio tecnico per la fattibilità".

Marradi è stato uno dei comuni più colpiti dal maltempo e anche in questo caso è già partita la corsa contro il tempo per farsi trovare pronti all’arrivo della stagione delle piogge.

"Stiamo cercando di velocizzare quanto più possibile i tanti cantieri ancora in corso – dice il sindaco Tommaso Triberti – Lavoriamo a Campigno, ad Albero, a Colombaia, per consolidare con reti e micropali". Per Campigno, aggiunge il primo cittadino, la spesa è attorno ai due milioni, per Albero servono 800mila euro, con tempi di conclusione tra ottobre e novembre. A Colombaia invece sono previsti interventi per oltre 900.000 euro, da concludere entro l’anno.

Il sindaco di Palazzuolo Marco Bottino introduce un elemento di preoccupazione per i finanziamenti: "Stiamo ancora aspettando l’inizio dei lavori per i danni causati dal maltempo nel 2023 e nel 2024. Siamo soddisfatti per i lavori fatti dalla Metrocittà sulla provinciale 477, ma ci sono anche ritardi e stiamo aspettando l’approvazione di ulteriori fondi. L’arrivo della brutta stagione rischia di causare altri rinvii nell’inizio dei ripristini".

A Scarperia e San Piero si lavora su strade e fiumi: "Coinvolgendo il dipartimento di geologia dell’Università di Firenze abbiamo avviato un monitoraggio – dice il vicesindaco Pietro Modi – di smottamenti e movimenti franosi già attivi in prossimità di strade comunali, in particolare a Ponzalla, Lo Sprocco, Cerliano. E tra le priorità indichiamo la necessità di ampliare la capacità della cassa di espansione del torrente Carza a Campomigliaio".

Paolo Guidotti