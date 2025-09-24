Sequestrati oltre 700 vestiti da bambini in un capannone: capi falsi. “Potenzialmente pericolosi per la salute”

Firenze, 24 settembre 2025 – La guardia di finanza, con il secondo nucleo operativo metropolitano, ha messo a segno un blitz che ha portato a Firenze al sequestro di oltre 700 indumenti intimi contraffatti destinati ai più piccoli, scoperti in un capannone della periferia cittadina.

Dietro la facciata di un’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e casalinghi, i finanzieri hanno trovato un commercio parallelo di capi falsi, con marchi contraffatti di note multinazionali della moda e dell’intrattenimento. Oltre agli indumenti, sono state sequestrate anche attrezzature per il confezionamento.

Il titolare, un cittadino straniero, è stato denunciato per contraffazione e commercio di prodotti falsi. Le indagini proseguono per ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete distributiva e i flussi finanziari, con l’obiettivo di risalire a eventuali ulteriori responsabili.

Secondo gli investigatori, non si tratta solo di un reato economico, ma di un fenomeno che colpisce più fronti: «Le imprese sane vedono sottratte quote di mercato, il fisco perde milioni di euro e i consumatori rischiano di acquistare prodotti non sicuri». Particolarmente grave, sottolineano le Fiamme Gialle, l’esposizione dei bambini a capi non certificati e potenzialmente dannosi per la salute.

La contraffazione, inoltre, alimenta reti criminali radicate, che spesso sfruttano manodopera irregolare, con ricadute sociali pesanti. E a livello internazionale mina la credibilità del “made in Italy”, punto di forza dell’economia toscana e nazionale.

La guardia di finanza ribadisce il proprio impegno nella difesa della legalità economica e invita i cittadini a collaborare: ogni attività sospetta può essere segnalata al numero 117.