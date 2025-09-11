"E’ una grande emozione essere a Roma per Carlo". Alla canonizzazione di Acutis anche la giovane miracolata

"Una grande emozione essere qui": si chiama Valeria Vargas Valverde (foto). E’ lei la ragazza per la cui guarigione Carlo Acutis diventa Santo. La cerimonia di domenica scorsa a Roma è stato un momento di grande intensità per la comunità cristiana di Assisi. Proprio in Umbria, nella città di San Francesco, riposa Acutis, il ragazzo che raggiunge la santità dopo una serie di miracoli riconosciuti dalla Chiesa.

Uno dei più significativi riguarda appunto la guarigione della giovane costaricana. Era il luglio del 2022 quando, mentre percorreva una strada del centro di Firenze in bici, cadde e si ferì gravemente. Fu la madre di Valeria a recarsi ad Assisi, sulla tomba del ragazzo poi diventato Santo, per pregare per la figlia. Da lì in poi Valeria andò progressivamente migliorando. Fu, quello di Valeria, il secondo miracolo attribuito dalla Chiesa a Carlo Acutis. Il primo fu la rigenerazione del pancreas in un bambino di 3 anni gravemente ammalato. Domenica a Roma, alla cerimonia di canonizzazione per Acutis, Valeria ha letto la preghiera universale in spagnolo. Un momento emozionante per la giovane, che ha poi parlato alle telecamere della diocesi di Assisi confidando la sua emozione nell’essere a Roma. "Sono felice di essere qui, vivo tutto questo come un privilegio", ha detto al termine della cerimonia.