Danza nel cortile di Michelozzo. Nel ’Continuum’ c’è la fluidità

Cos’è un inizio e cosa una fine? Ogni evento è parte di un flusso più grande che non si esaurisce mai. Per questo, potremmo dire che ogni storia parte in medias res. Tuttavia, ogni corpo racconta una storia, ogni movimento è espressione di un significato, nella vita come nella danza. È una narrazione anche ‘Continuum’, lo spettacolo ideato da Simona Bucci e che fa parte di Site Dance, la rassegna di danza itinerante che quest’anno compie sei anni e che giovedì alle 21 troverà spazio nel Cortile delle colonne di Palazzo Medici Riccardi, ideato da Michelozzo. Saranno quattro le interpreti di storie di trasformazione, forza e vulnerabilità, in un percorso senza fine con i volti e i corpi di Eleonora Chiocchini, Giulia Gilera, Agnese Lanza e Françoise Parlanti. Ed è in questo percorso senza fine che si evocano sfumature, sovrapposizioni e interazioni, senza fermarsi mai, perché è questa l’esistenza, perché è questa la realtà che viviamo. Ad accompagnare le danzatrici ci sarà l’accompagnamento musicale, in un naturale e graduale intreccio tra note e coreografia, in un altro intenso contesto di interconnessione, fatto di flussi e continuità, che dialoga con la scultura di Bandinelli: un Orfeo che incanta Cerbero, in una chiara allegoria dell’armonia. Ma ‘Continuum’ è prima di tutto una coreografia al femminile, in una produzione della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti pensata per Site Dance nell’ambito dell’Estate Fiorentina. Lo spettacolo, come tutti quelli della rassegna, sono a ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].

l.otta.