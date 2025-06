Secret Florence, la città si svela attraverso il contemporaneo

Luoghi e arte, in dialogo tra loro, attraverso i corpi, gli schermi, gli oggetti che fanno da medium per vivere la città in modo diverso. È Secret Florence, la rassegna che da domani e fino al 5 luglio porta l’arte contemporanea in spazi atipici di Firenze. Una decima edizione, questa, che è parte dell’Estate Fiorentina, con performance create per specifici luoghi. E sono eventi pensati per essere portati in scena una sola volta e ad ingresso gratuito. Si parte domani, al Cinema Teatro La Compagnia con ‘Architecton’ (ore 21), il film di Victor Kossakovsky che racconta il rapporto tra architettura, civiltà e distruzione. E dopo la proiezione, una sessione di domande e risposte a cura de Lo schermo dell’arte. Venerdì, alle 18 e alle 18,30 nell’Aula Ghiberti dell’Accademia delle belle arti, arriva ‘La terra delle anime sottili’ di Virgilio Sieni e Claudia Losi dove corpo e ombra, gesto e carta si intrecciano.

Lunedì 16, spazio all’happening di Cristina Kristal Rizzo, Annamaria Ajmone e Silvia Calderoni con ‘Sentimental Poligono’, che si terrà al Tiro a segno nazionale di Piazzale delle Cascine (ore 19). L’evento è a cura di Fabbrica Europa. Il giorno dopo, martedì 17, Musicus Concentus porta al Chiostro del convento del Carmine (ore 19) ‘Plasma’ con l’artista del suono Abo Abo che mette in relazione la musica con la libertà di movimento degli spettatori-protagonisti della performance. Non manca, dal 27 al 29 giugno (dalle 17 alle 22,30 al Murate Art District) l’omaggio a Luciano Berio per i cento anni dalla nascita, a cura di Tempo Reale. Una installazione sonora con le sue composizioni, accompagnate da alcuni oggetti sonori. La rassegna, poi, si concluderà il 5 luglio (dalle 18 alle 23) con ‘Fubalino!’, tra piazza del Galluzzo e viale Tanini. Un calcino con sensori e altoparlanti, suoni che fanno diventare il gioco un paesaggio sonoro per una grande partecipazione collettiva. Una rassegna che per Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura del Comune è "un fiore all’occhiello dell’Estate Fiorentina, perché porta a riscoprire luoghi attraverso l’arte. Una programmazione dal respiro internazionale che rende questo festival tutto da vivere".

Lorenzo Ottanelli