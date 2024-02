Crollo nel cantiere di Firenze, ricerche e indagini non si fermano. Le ultime notizie

Firenze, 20 febbraio 2024 – Quarto giorno dalla tragedia di via Mariti. Non si fermano le indagini per ricostruire quello che è successo alle ore 08:52 di venerdì 16 febbraio nel cantiere Esselunga di Firenze. Continuano anche a lavorare senza sosta i vigili del fuoco per cercare l’ultimo operaio disperso sotto le macerie. Leggi qui le ultime notizie:

03:10 Quarto giorno di ricerche Non si fermano le ricerche dei vigili del fuoco per cercare l'ultimo operaio disperso sotto le macerie nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze. Ormai le speranze sono nulle. Il bilancio della tragedia di via Mariti al momento è di quattro morti accertate e un disperso.