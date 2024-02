Crollo di Firenze, ultimo controllo dell’Asl nel cantiere il 12 gennaio

Firenze, 19 febbraio 2024 – L’ultimo controllo dell’Asl era stato a gennaio, il 12. Ma non erano state rilevate criticità. Lo dice Renzo Berti, direttore del dipartimento prevenzione della Asl Toscana centro, parlando della vicenda del crollo. "Stiamo raccogliendo le informazioni sia sul piano documentale che le dichiarazioni dei lavoratori per dare ai magistrati ogni elemento utile. Stiamo sentendo i responsabili della catena dei lavori”.

Berti poi parla delle attività di verifica, “che si distinguono in due ambiti: uno riguarda la regolarità contrattuali e questo è una materia affidata all'ispettorato nazionale del lavoro a noi competono maggiormente le verifiche sulla sicurezza, e qui il problema è evidentemente questo. Questa è classificata come una grande opera perché ha un volume economico importante. In questi casi c'è un monitoraggio molto frequente, la nostra ultima verifica era stata condotta il 12 gennaio scorso e non aveva dato luogo a rilievi. Ce ne erano stati altri precedenti perché c'è una sistematicità di controllo molto frequente".