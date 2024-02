Il tragico crollo di Firenze, altra notte di messa in sicurezza e ricerche

Firenze, 19 febbraio 2024 – Sono passati tre giorni dal crollo di via Mariti. Sono cinque le vittime in una strage sul lavoro che segna profondamente la città. E’ passata un’altra notte di lavoro di tecnici e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area tra le macerie. Segui la diretta

21:00 Operazioni molto delicate Sono particolarmente delicate le operazioni di rimozione delle macerie. Ogni movimento sbagliato può innescare nuovi crolli, per questo la cautela da parte di vigili del fuoco e tecnici è massima. Il loro lavoro appare particolarmente pericoloso. 21:00 Notte di lavoro Al lavoro tra le macerie: è passata la terza notte dopo il crollo nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga di via Mariti. La messa in sicurezza è proseguita, con la rimozione delle macerie pericolanti e le ricerche dell'ultimo disperso. Tecnici nel cantiere durante la notte (New Press Photo)