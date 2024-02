Firenze, nuovo video del crollo: il pannello di cemento colpisce lo scuolabus parcheggiato

Firenze, 19 febbraio 2024 – Uno squarcio nella parete, poi un pannello di cemento che si stacca dal cantiere Esselunga di via Mariti e colpisce uno scuolabus parcheggiato in via Giovanni Da Empoli. È quanto si vede in un nuovo video del crollo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della azienda AVS Tecnologie e Impianti, che gentilmente ci ha concesso le immagini.

In un primo momento, pochi minuti dopo la tragedia di via Mariti, qualcuno aveva comunicato che in quello scuolabus si trovavano alcuni bambini e che si era trattato di un miracolo che nessuno fosse rimasto coinvolto. Dopo alcuni accertamenti fortunatamente si è scoperto che nessuno, nemmeno l’autista, si trovava a bordo del pulmino.