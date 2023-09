Corri la Vita 2023, tutto pronto a Firenze: oltre 30mila persone per la lotta al tumore al seno

Firenze, 23 settembre 2023 – Tutto pronto per Corri la Vita 2023. Il grande evento, appuntamento che unisce sport, cultura e solidarietà (tra i più attesi e partecipati della Toscana), torna finalmente nel centro di Firenze, dal parco delle Cascine fino all'arrivo in Piazza della Signoria, dove sono attese oltre 30mila persone a sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

Obiettivi

Sarà Leonardo Fabbri, medaglia d'argento nel lancio del peso ai Mondiali di atletica di Budapest 2023, a dare il via alla XXI edizione. Tra gli obiettivi della nuova manifestazione di Corri La Vita vi è quello di sostenere un importante progetto dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) del Servizio Sanitario Regionale, volto a favorire ulteriormente la cultura della prevenzione oncologica. Il progetto, coordinato da Ispro e promosso da Regione Toscana si inserisce nell'ambito di un più generale percorso di potenziamento delle attività inerenti agli screening oncologici nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale e si caratterizza per una valenza particolarmente innovativa, promuovendo anche la metodologia del cosiddetto multiscreening.

Percorsi e orari

La mattina un palco sarà allestito lungo l'Arno negli spazi di viale Lincoln al parco delle Cascine per dare il via all’evento (ore 09:15), per poi darsi appuntamento con gli amici e i testimonial della manifestazione in Piazza della Signoria all'arrivo dei corridori.

I partecipanti potranno scegliere tra due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà - uno dedicato a chi vorrà correre e un secondo per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso. Entrambi si snodano tra scenari inediti e scorci mozzafiato studiati ad hoc per godere delle bellezze uniche di Firenze.

Il primo percorso di circa 10,3 km si svilupperà seguendo questo itinerario: Piazza Vittorio Veneto, Ponte alla Vittoria, Piazza Gaddi, Via della Fonderia, Lungarno Santa Rosa, Lungarno Soderini, Piazza Sauro, Via dei Serragli, Via Sant'Agostino, Via Mazzetta, Piazza San Felice, Via Romana, Piazzale di Porta Romana, Viale Machiavelli, Via Schiaparelli, Via San Leonardo, Porta San Giorgio, Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia, Via de' Bardi, Piazza dei Mozzi, Via San Niccolò, Via San Miniato, Porta San Miniato, Via dei Bastioni, Via Ser Ventura Monachi, Via della Fornace, Lungarno Cellini, Lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, Lungarno alle Grazie, Piazza Cavalleggeri, Via dei Neri, Via dei Leoni, Piazza san Firenze, Via del Proconsolo, Piazza Domo, Piazza San Giovanni, Via Roma, Piazza della Repubblica, Via Calimala, Piazza del Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria.

Il secondo itinerario di circa 5,2 km, dal parco delle Cascine a Piazza della Signoria passando dall'Oltrarno, sarà costellato da una serie di tappe di carattere culturale con aperture speciali selezionate dell'associazione culturale Firenze Città Nascosta, che con i suoi volontari storici dell'arte, farà scoprire ai partecipanti giardini, cortili e palazzi solitamente chiusi al pubblico come Palazzo Viviani della Robbia e il giardino Malenchini, o raccolte museali poco conosciute come la Fondazione Salvatore Romano che apre questo anno per la prima volta.